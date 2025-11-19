La danza contemporánea vuelve al Párraga con los abrazos de Ayguadé y Yoshida

El Centro Párraga acoge este sábado la representación de ‘Together to get there’, la nueva creación conjunta de los coreógrafos y bailarines Lali Ayguadé y Akira Yoshida. La pieza supone un regreso a la senda iniciada por ambos en 2021 con Gizaki, propuesta que ya presentaron en este mismo espacio y que surgió durante la pandemia como una reflexión sobre la convivencia en un entorno reducido.

En esta ocasión, Ayguadé y Yoshida profundizan de nuevo en la condición humana, esta vez a través de la relación de una pareja en crisis. Desde un sencillo gesto inicial como es un abrazo y la interacción silenciosa entre dos cuerpos, la obra construye un relato que combina danza, luz y música para explorar la fragilidad, la fuerza y el equilibrio que emergen cuando dos individuos se encuentran en movimiento, con sus semejanzas, diferencias y tensiones. "Ese instante se olvida y salen a la luz las diferencias; los polos opuestos, la fragilidad y la fuerza; el dejarse caer y el deseo por el control. El equilibrio y la inestabilidad. La verdadera naturaleza humana", comentan los creadores de esta pieza.

El director general del ICA, Manuel Cebrián, destaca que el Centro Párraga "permite al público disfrutar de algunas de las propuestas más innovadoras que se están desarrollando en la danza y el arte en movimiento, con una programación que se ha consolidado como referente para creadores y compañías de vanguardia".

Dos bailarines de fama internacional

Formada en el Institut del Teatre de Barcelona y en la prestigiosa escuela P.A.R.T.S., Lali Ayguadé ha trabajado con compañías y creadores de referencia como Akram Khan, Hofesh Shechter, Marcos Morau o Baró d’Evel. Reconocida internacionalmente, ha sido nominada en los Critics’ Circle Awards de Londres y en los Premis de la Crítica de Barcelona. Protagonizó el cortometraje Timecode, galardonado con la Palma de Oro en Cannes y ganador del Goya y el Gaudí. Actualmente desarrolla sus propias creaciones, entre ellas la trilogía Kokoro, Iu an Mi y Hidden, además de piezas como Underneath, Incognito y Gizaki.

Por su parte, Akira Yoshida comenzó su trayectoria en el breakdance, con el que obtuvo más de 60 premios internacionales, antes de enfocarse hacia la danza contemporánea y estudiar en la academia SEAD de Salzburgo. Ha trabajado con compañías como Hungry Sharks y Roberto Oliván Performing Arts, e interpretado la pieza de siete horas Who Is Frau Troffea? en Múnich. También ha creado trabajos propios, entre los que destacan Home y Burial of The Bark, y ha co-creado varios dúos, entre ellos Gizaki.

‘Together to get there’ se presentará este sábado, a las 21 horas, en el Espacio 0 del Párraga con aforo limitado.