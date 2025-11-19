El ARQVA acoge una exposición con la carga de un pecio fenicio del siglo VII A.C hundido en San Javier

Cuando un grupo de fenicios partió de la costa del Mediterráneo oriental hace más de 2.500 años con materiales para comerciar en la península ibérica nunca imaginaron que ese cargamento que transportaban acabaría expuesto en las vitrinas del Museo Nacional de Arqueología Subacuática miles de años después.

El ARQVA, museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura, ha inaugurado este miércoles la exposición temporal ‘Fenicios. Mercaderes del mar’, sobre el hallazgo del pecio fenicio ‘Bajo de la Campana’. La muestra expone alrededor de un 10% de los bienes arqueológicos hallados en el yacimiento descubierto en los años cincuenta del siglo XX en las costas de San Javier.

La muestra se podrá visitar gratis hasta mayo de 2026

El pecio fenicio del Bajo de la Campana, data de finales del siglo VII a. C. y está ubicado en las cercanías de la isla Grosa. Las primeras noticias sobre la riqueza arqueológica del enclave se remontan a la década de 1950, cuando unos buzos que trabajaban en el desguace del vapor Monte Toro, hundido durante la Guerra Civil, informaron de la presencia de restos antiguos en el fondo marino.

La exposición es fruto de las labores de investigación y restauración realizadas en torno a los restos arqueológicos. Entre las piezas expuestas se incluyen gran cantidad de materias primas, así como objetos manufacturados y diversos materiales utilizados para la vida a bordo.

El barco transportaba una valiosa carga compuesta por metales, materias primas, objetos de lujo y productos destinados al comercio, ofreciendo una ventana única para comprender las dinámicas comerciales, tecnológicas y culturales de uno de los pueblos más influyentes de la Antigüedad.

Asimismo, la nave transportaba diversos productos vegetales, como piñones, almendras y aceitunas, cuyos huesos también se pueden apreciar en las vitrinas del ARQVA. Aunque es posible que constituyeran parte del comercio, también podrían haber servido como alimento para la tripulación. Se encontraron además numerosos restos de piñas, ideales para encender fuego a bordo.

Entre los utensilios recuperados destacan una pequeña ánfora, una lucerna con marcas de uso y una flauta. Finalmente, se documentaron objetos de posible carácter religioso cuya función resulta incierta, ya que podrían haber formado parte del cargamento o haber sido utilizados por los navegantes durante la travesía.

Piezas procedentes de otros museos

La muestra se completa con el préstamo de piezas procedentes de las colecciones del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, del Museo de Cádiz, del Museo Arqueológico y Etnológico de Granada, del Museo de Huelva y del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera, ya que como el pecio transportaba materias primas como el ámbar, los responsables de la exposición han decidido reunir algunos de los objetos que se realizaban con ellos para que los visitantes puedan observar algunas muestras de lo que se habría elaborado con ellas si la carga hubiera llegado a su destino.

La Región de Murcia posee el privilegio de concentrar en su litoral la mayor cantidad de pecios fenicios conocidos a nivel mundial. De hecho, en la actualidad, de los seis pecios fenicios excavados y estudiados en profundidad en este mar, los tres que se localizan en las costas españolas están en la Región: dos en la bahía de Mazarrón y el tercero en de San Javier.

"Es un naufragio muy valioso para los arqueólogos y espero que a partir del día de hoy lo sea también para la sociedad, a la que le pretendemos presentar de la manera más divulgativa posible este caso tan querido por nosotros", señaló el director del museo estatal, Rafael Sabio.

La exposición podrá visitarse del 19 de noviembre de 2025 al 24 de mayo de 2026, con acceso gratuito, en la sala de exposiciones temporales del museo, de lunes a sábados de 9:30 a 20:00 horas y los domingos y festivos de 10:00 a 15:00 horas.