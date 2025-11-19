Alfonso de Miguel, Púrpura: "Nuestro objetivo es que la música esté viva, que cada concierto sea distinto"

Púrpura es el proyecto liderado por el músico bullense Alfonso de Miguel, formado en jazz y música moderna y ganador del CreaMurcia 2020 con Colors. Con el 1º Premio Crearte ’24 y el 2º UMUrgentes ’25, presenta ahora su álbum debut, De la luz y el tiempo, un trabajo construido durante cuatro años en el que conviven texturas orgánicas y electrónicas, raíces rurales y sensibilidad urbana. Acompañado por Ricardo Ruiz y Maxi Caballero, Púrpura desarrolla un imaginario marcado por el color púrpura y por un enfoque sonoro y visual propio.

El álbum debut sale este viernes. ¿Qué supone para usted este lanzamiento?

Es un momento muy especial. Sale en plataformas y también en físico, que siempre hace ilusión. Es un álbum que se ha gestado desde 2020, en plena pandemia, y sentimos que por fin abre oficialmente toda esta etapa que llevamos años construyendo.

Ustedes vienen de trayectorias largas. ¿Cómo influyen esas experiencias previas en el sonido de Púrpura?

Todos venimos de estudiar y tocar de todo, sobre todo música moderna e improvisada. Yo estudié batería y jazz, hice un máster en el extranjero y he trabajado en muchos proyectos. Eso hace que nuestro sonido sea un cruce de caminos: lo instrumental, lo experimental, lo electrónico y lo pop conviven porque forman parte de nuestra vida musical. Además, cada miembro aporta su experiencia en directo, improvisación y composición, lo que permite que Púrpura tenga un carácter muy orgánico y vivo, a pesar de la cuidadosa producción en estudio.

Púrpura nace como evolución de Colors con el que ganó el CreaMurcia. ¿Qué cambia en esta nueva etapa?

Colors era mucho más experimental, con temas largos pensados para el directo. Con Púrpura me senté a producir, a concretar canciones y a trabajar letras, sin perder esa esencia inicial. El disco tiene esa dualidad: una primera parte más antigua y ligada a Colors, y otra más actual. Y ahora estamos volviendo a esa libertad de la primera etapa, que sentimos más propia.

En el disco se nota el diálogo entre lo orgánico y lo sintético. ¿Cómo logran ese equilibrio?

Es la base del proyecto. Me interesa mezclar lo costumbrista con lo urbano. Conviven batería acústica y electrónica, guitarras y sintetizadores, texturas naturales y efectos vocales. Ricardo es clave, porque domina tanto el piano como los sintes. Buscamos que todo respire junto y que esa mezcla sea nuestro sello.

Hablan de un 'imaginario púrpura'. ¿Qué significa y cómo se refleja en las canciones?

El púrpura es un color que siento muy mío desde pequeño. Lo usamos como filtro para todo: portadas, fotos, videoclips, iluminación. El álbum tiene dos energías: una más invernal y azulada, y otra más cálida y cercana al rojo. Al combinarse, generan el púrpura. Para nosotros simboliza esas dos partes del disco, sus estaciones y sus emociones.

Andar fue el primer adelanto y parece toda una declaración de intenciones. ¿Por qué lo eligieron como carta de presentación?

Porque representa muy bien a Púrpura. La letra es muy sencilla y costumbrista, pero musicalmente se construye por capas de voz y electrónica. El videoclip, grabado en mi pueblo, mezcla naturaleza y tecnología. Es un tema que funciona muy bien en directo porque se construye en tiempo real, capa a capa.

Nuestro púrpura nace de mezclar lo rural y lo urbano

Murcia y Bullas aparecen mucho en su discurso. ¿Cómo influyen en este proyecto?

Mucho. Después de años fuera, volver a Murcia en 2020 fue clave. Ganar el CreaMurcia me dio un impulso enorme. Mis raíces están en Bullas y eso está en la forma de cantar, en las letras, en la energía. Creo que aportamos algo distinto a la escena murciana, que suele asociarse al indie. Nuestro lenguaje y nuestra mezcla son otros.

¿Cómo están adaptando el disco al directo?

Como es un álbum nacido en el estudio, llevarlo al directo ha sido casi otro proceso creativo. Ahora estamos en formato dúo, Ricardo y yo, porque Maxi acaba de ser padre. Nos colocamos enfrentados y eso genera un diálogo visual y musical muy interesante. La iluminación púrpura y la reinterpretación de los temas hacen que cada concierto sea distinto.

Ya trabajan en un segundo álbum. ¿Qué dirección sonora quieren explorar ahora?

Queremos profundizar en esa esencia más libre: la voz como textura, menos estructuras previsibles y un uso muy expresivo de los instrumentos. Buscamos canciones elegantes, con dinámica y vida, que sorprendan y funcionen en directo.

¿Qué le gustaría que experimente quien escuche De la luz y el tiempo?

Que sienta un viaje lleno de texturas y colores, que perciba esa mezcla de luz y tiempo y que encuentre en Púrpura un lugar al que volver. Y, sobre todo, que note que nuestra música está viva.