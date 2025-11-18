'Pompeya. Vivir entre el placer y la muerte': así es el libro de Francisco J. Navarro y Antonio Poveda

'Pompeya. Vivir entre el placer y la muerte', de Francisco J. Navarro Suárez y Antonio Poveda Navarro, sacude la mirada sobre la histórica ciudad romana al abordar sus lujos, rituales y fin abrupto. En un mundo donde la erupción del Monte Vesubio en el año 79 d.C. ha convertido a Pompeya en icono de destrucción, el libro apuesta por resaltar la vida que bulliciosa se desenvolvió entre sus calles antes de la tragedia.

La editorial Pluma Verde presenta la obra como un “recorrido por los aspectos cotidianos —también extraordinarios— de sus habitantes”, afirmando que poco sabemos con certeza de esta “ciudad romana de la que más se ha hablado y se sigue hablando”.

En las páginas de 'Pompeya. Vivir entre el placer y la muerte', el lector no hallará una historia cronológica de la erupción del Monte Vesubio, o una guía arqueológica tradicional, sino una selección de temas que permiten asomarse a la vida cotidiana de los pompeyanos —y también a su muerte— a través de siete ejes: la vivienda (como la domus), el ocio y los juegos, la religión, la alimentación, el vino, los espacios de la muerte y el balneario.

Libro 'Pompeya. Vivir entre el placer y la muerte' / L.O.

De esta manera, el libro invita a ver Pompeya menos como “la ciudad congelada por la catástrofe” y más como “una comunidad con virtudes, excesos, rituales, placeres y miedos”. Un retrato humano, con todo lo que ello conlleva.

Sinopsis Pompeya es la ciudad romana de la que más se ha hablado y se habla. Sería muy aventurado decir que sabemos todo o mucho de ella, por eso, si nos preguntamos qué certezas tenemos sobre ella, hay que seguir tratando la mayoría de los aspectos de la vida de sus habitantes. Esta coyuntura legitima que se haya pensado en realizar este libro, seleccionando asuntos de especial importancia, como los siete temas siguientes: la típica domus o casa de los Vettii, ejemplo de las ricas mansiones urbanas; los ludi más atractivos que arrastraban a la masa para su diversión sin límites; las características de la religión en la ciudad, con su divinidad protectora principal, Venus; la dieta y diversidad alimenticia típica de sus habitantes; un complemento fundamental de esto último era el valor, significado de los vinos que se consumían; la muerte y sus espacios periurbanos; finalmente, un placer de gran bienestar y polivalente, la prolongada visita a las termas.

¿Quiénes son los autores?

Francisco J. Navarro Suárez es un investigador con una sólida trayectoria en arqueología y epigrafía, centrado en la Región de Murcia y la Península Ibérica, con publicaciones que van desde amuletos romanos hasta estudios de fortificaciones.

Por su parte, Antonio M. Poveda Navarro combina la docencia universitaria con la investigación arqueológica y museística; su obra abarca desde la romanización de Hispania hasta proyectos de gestión patrimonial.

La colaboración de ambos en este libro aporta una mirada divulgativa pero asentada en la experiencia académica, lo cual permite al lector adentrarse en Pompeya más allá del tópico del desastre, para explorar su vitalidad.