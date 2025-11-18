Carlos Jean pondrá el ritmo al acto de clausura del décimo aniversario de Murcia Sonríe

El festival Murcia Sonríe cerrará su décima edición con un acto conmemorativo el próximo jueves 20 de noviembre en el Centro Párraga de Murcia. El evento, organizado por la productora murciana Ninona Producciones, reunirá a representantes del sector cultural de la Región y contará con la actuación del productor y DJ Carlos Jean, que pondrá música al final de la jornada.

Un festival que cumple diez años

Murcia Sonríe concluye así una etapa marcada por la expansión del festival a numerosos municipios de la Región. Según datos de la organización, en estos diez años han asistido más de 236.000 espectadores a los 125 espectáculos programados, muchos de ellos representados en distintas localidades por la demanda de público.

El director de Ninona Producciones, Abilio Gilar, valora este recorrido como “una década de cultura, de encuentros y de carcajadas compartidas”, y sostiene que el proyecto “ha crecido más de lo que imaginábamos cuando comenzamos”.

Crecimiento y presencia en otras ciudades

Además de su programación anual en la Región, Ninona ha replicado el formato en otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Córdoba, y prevé llevarlo también a Sevilla en los próximos meses. La productora señala que este modelo se ha consolidado gracias a un equipo de dieciséis profesionales que gestionan, además, las giras de humoristas como Juan Dávila, Martita de Graná, Comandante Lara & Cía, Ángel Martín o Pantomima Full, entre otros.

Gilar destaca que la actividad teatral “no solo entretiene, sino que genera empleo, impulsa la hostelería y multiplica por cuatro cada euro invertido en cultura”, unas valoraciones que la productora destaca en el impacto económico del festival en la Región.

Un acto de clausura con presencia institucional y sectorial

El evento servirá como cierre de una edición que, según Ninona, ha sido la más ambiciosa hasta la fecha. La productora prevé un encuentro “de agradecimiento y reconocimiento” a las instituciones, artistas y colaboradores que han participado en el proyecto durante la última década.

Entre las intervenciones programadas, destaca el balance del festival y una mirada hacia las próximas ediciones, que continuarán celebrándose en otoño. Junto la actuación especial de los cómicos Pedro Ángel Roca y Javi Chou, la música de Carlos Jean pondrá el broche a la velada.

Gilar resume el momento actual de la productora asegurando que “hemos conseguido algo muy grande porque nunca dejamos de inventar, de mejorar y de ponerle cariño”, una reflexión que atribuye al esfuerzo del equipo que lidera junto a Fran López.