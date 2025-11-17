Theodor Kallifatides llega a Cartagena para desvelar la intimidad literaria de 'Una mujer a quien amar'
El escritor grecosueco, una de las voces más sensibles y elegantes de la literatura europea contemporánea, presentará este martes en el Palacio Pedreño su nueva novela
La Opinión
El escritor grecosueco Theodor Kallifatides, una de las voces más sensibles y elegantes de la literatura europea contemporánea, presentará este martes en Cartagena su nueva novela, Una mujer a quien amar. La cita será el 18 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Palacio Pedreño, con entrada libre hasta completar aforo.
Galardonado en 2023 con la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes, Kallifatides ha construido a lo largo de décadas una obra marcada por la memoria, el desarraigo y la identidad. En esta nueva publicación vuelve sobre ese territorio íntimo con el retrato de Olga, una amiga de juventud cuya presencia, luminosa y vulnerable, atraviesa el tiempo para convertirse en figura literaria. La novela, escrita con la serenidad que caracteriza al autor, se convierte en una despedida emocionada y en una reflexión sobre la amistad y la huella que dejan las vidas compartidas.
Durante el acto, el autor conversará con el dinamizador cultural y traductor Oliver Dorostkar, con quien repasará también su larga trayectoria literaria. Tras el diálogo, firmará ejemplares de su obra, con un máximo de dos libros por persona. La presentación cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena, la Fundación Cajamurcia, la Librería La Montaña Mágica y la Editorial Galaxia Gutenberg.
Una voz entre dos culturas
Nacido en Grecia en 1938 y residente en Suecia desde 1964, Theodor Kallifatides ha desarrollado una carrera literaria que tiende puentes entre países y generaciones. Su labor como traductor —acercando a Bergman y Strindberg al griego, y a Ritsos y Theodorakis al sueco— evidencia su vocación de diálogo entre lenguas y tradiciones.
En España, su obra ha encontrado un público fiel a través de Galaxia Gutenberg, editorial que ha publicado títulos como El asedio de Troya, Madres e hijos, Lo pasado no es un sueño, Timandra, Amor y morriña y Un nuevo país al otro lado de mi ventana, a los que ahora se suma Una mujer a quien amar.
- No llega a 100 vecinos, pero este pueblo de Murcia es de los sitios con más encanto del sureste para visitar en otoño
- Murcia prepara dos sorpresas nunca vistas para los dos grandes días de encendido de luces de Navidad
- Más allá del debate: la oportunidad real de Las Torres de Cotillas para transformar los purines en energía limpia y desarrollo sostenible
- La cara de los nuevos barrios de Murcia: 'Parece Nueva York
- En directo: Real Murcia-Teruel
- Isabel Rodríguez: 'La Región de Murcia es la comunidad más incompetente para ejecutar los fondos de vivienda
- En directo: CE Europa-FC Cartagena
- El Real Murcia se frena ante el Teruel