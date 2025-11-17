Martín Savi: "La Parranda llega al corazón de los murcianos, por eso me la aprendí"

Hoy lunes, coincidiendo con la iluminación de la Basílica y Castillo de la Vera Cruz, tendrá lugar en Caravaca un concierto del tenor Martín Savi, que se celebrará a las 19.00 horas en el interior del templo. Esta actuación marca el inicio del nuevo ciclo Sinfonías a través de monumentos históricos, impulsado por la Concejalía de Cultura, con la colaboración del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA).

Nacido en Buenos Aires y con solo 21 años, Martín Savi ha compartido escenario con figuras internacionales como José Carreras, Il Divo y Julio Iglesias, con quien protagonizó una recordada actuación en el Luna Park. Su voz ha resonado en lugares tan emblemáticos como el Estadio Olímpico de Roma, la Basílica de San Francisco de Asís y el Vaticano, donde cantó ante el Papa Francisco. Ganador del Festival de San Remo Junior, Savi es considerado una "voz universal", capaz de emocionar al público en los escenarios más exigentes del mundo.

Formado en canto lírico y repertorio internacional, fusiona técnica y sensibilidad para conectar con públicos de distintas generaciones y culturas.

Para facilitar la asistencia del público, el Ayuntamiento pondrá a disposición de los vecinos el servicio gratuito del tren turístico, que realizará desplazamientos desde la Plaza del Arco hasta la explanada del Castillo durante toda la tarde.

¿Qué tiene preparado para su actuación en Caravaca?

El repertorio será sorpresa, pero habrá un poco de todo. Comenzaré con algunas canciones de música tradicional de España, para seguir con algo más internacional y algún que otro regalo que estoy seguro que al público le va a encantar.

¿Cómo descubre su talento para cantar?

Lo descubrí cuando era muy pequeño. Bueno, más que yo fueron mis padres quienes lo descubrieron, ya que al ser tan pequeño no tenía todavía noción de lo que tenía entre mis cuerdas vocales. Cuando tenía 6 años, en un viaje hacía San Luis, una provincia de Argentina, mis padres se dieron cuenta de que me iba aprendiendo todas las canciones que ponían de memoria y, sobre todo, de la capacidad que tenía para cantarlas. Entendieron que tenía dotes naturales para ello y, por supuesto, ese fue el momento en el que, casi sin saberlo, comencé este hermoso camino.

Ha compartido escenario con artistas consagrados en lugares muy especiales, como el Luna Park. ¿Qué significó para usted aquella actuación?

La verdad es que fue algo fascinante, un sueño cumplido. Fue una experiencia muy linda el poder cantar en un lugar que tiene tanto significado y tanta potencia para la cultura argentina.

De todos esos duetos, ¿qué actuación nunca olvidará?

Por ejemplo, haber cantado con Diego Maradona. Y con otros muchos. Todas esas actuaciones me llenan realmente el alma.

También tuvo la oportunidad de cantar ante el papa Francisco, un argentino universal.

Fue un momento que no olvidaré jamás. Fue en el Vaticano, concretamente en la Capilla Sixtina, donde organizaron un acto en el que estaban los jugadores de fútbol más famosos del mundo, entre ellos el propio Maradona y Ronaldinho, por citar algunos. Comencé cantando Santa Lucía, para seguir con el Ave María a capela, y el papa se quedó anonadado. Fue un momento que la verdad que va a quedar para la historia de mi vida. Fue algo increíble. Lo viví con mucha profundidad y disfruté muchísimo de ese momento.

Ya ha pasado por tierras murcianas, incluso se atrevió a cantar La Parranda.

No quería adelantarlo, pero..., vamos, seguro que estará también en el repertorio de este lunes. Es un tema que llega al corazón de los murcianos y por eso la quise aprender, para poderla cantar siempre que pase por Murcia, y, por supuesto, el concierto en Caravaca es ideal para volver a compartirla con todos los que suban a verme a un lugar tan especial como es la Basílica de la Vera Cruz. Tengo muchas ganas de esta actuación, la verdad.

¿Cómo ha sido la acogida de sus dos primeros discos?

La acogida ha sido muy buena. El primer disco que publiqué fue de música latina y el segundo, de ópera; en concreto, este último está teniendo una gran recepción entre grupos de mucho calado y artistas consagrados en la materia, así que estoy muy contento.

¿En qué está trabajando ahora mismo?

Estoy inmerso precisamente en el desarrollo del que será mi tercer disco, más enfocado a composiciones propias. Estoy en la parte de ensayos. También estoy en el Instituto Superior de Arte Teatro Colón de aquí de Buenos Aires, que tiene como misión formar profesionales del arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental. Es un proceso que dura cinco años y que creo que me va a venir muy bien, especialmente por el tema de la técnica. En definitiva, estoy en constante evolución.

Supongo que cuidar la voz es fundamental para usted.

Hay que cuidar especialmente los hábitos diarios; por ejemplo, guardar un régimen estricto de horas de sueño es fundamental. Y, bueno, el no fumar, por supuesto. Luego, también es importante trabajar cuestiones más propias del cantante como puede ser la técnica, que puede ser también una gran aliada a la hora de proteger nuestro instrumento.