La Filmoteca de Murcia proyecta ‘Perseidas’ y abre un debate sobre la industria audiovisual

La Filmoteca de la Región de Murcia acoge este martes la proyección de Perseidas, el cortometraje de la actriz, productora y directora murciana Cristina Ruiz. La obra, que obtuvo el Premio del Público en el Universae Film Lab del Festival de Cine de San Sebastián, invita a reflexionar sobre la inclusión y los riesgos de las redes sociales, combinando sensibilidad narrativa con una mirada crítica sobre la sociedad actual.

Junto a Perseidas se proyectarán otros dos cortometrajes de New Drama, la productora de Ruiz y David Berbel: Oxford, de Víctor López, y Tristes tigres, de Adán Pichardo. Tres historias distintas que muestran la fuerza y diversidad del cine murciano contemporáneo.

Coloquio con los protagonistas del proyecto

Tras la proyección, tendrá lugar un coloquio moderado por David Berbel, co-CEO de New Drama, con la participación de la propia Cristina Ruiz, el director de fotografía Raúl Pelegrín y el productor y director Barto Muñoz (AP-7 Estudios). Los asistentes podrán conocer de primera mano el proceso creativo de un cortometraje y la visión integral de sus protagonistas sobre la industria cinematográfica, desde la idea inicial hasta la producción y la exhibición.

El encuentro comenzará a las 12.00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo, con posibilidad de reservar plaza anticipadamente. Una cita imprescindible para quienes quieran acercarse al cine murciano desde dentro y descubrir la experiencia de sus creadores.