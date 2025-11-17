Club Renacimiento anuncian los diez finalistas del VI Concurso de Relato 'Generación Estrella 2025'

La escuela de escritura Club Renacimiento y Estrella de Levante han dado a conocer los diez finalistas del VI Concurso de Relato Club Renacimiento – Premio Generación Estrella 2025, un certamen que reconoce la creación literaria en la Región de Murcia y que está dotado con 1.500 euros.

El listado de textos seleccionados está formado por El encierro, de Virginia Cerezo; Una estrella, de Israel Box Hernández; Tarde de domingo, de Pedro López-Muelas Vicente; El gilipollas, de José Miguel Lax Asís; Contigüidad de los hombres, de Adrián Abshagen Castro; La última materia, de Francisco Javier Insa García; Un 12 de agosto, de Alejandro Oliva Bernal; Ruido, de Ana Hernández Fernández; Semilla negra, de Ana Carrión Fructuoso; y Algo que flota, de Alejandro Calzón.

Los relatos están disponibles para consulta pública en la web del Club Renacimiento (www.clubrenacimiento.es).

Bergareche preside el jurado

El jurado de esta edición está encabezado por el escritor Jacobo Bergareche, autor de novelas, poesía y obras de no ficción, además de guionista y productor audiovisual. Le acompañan Araceli Muñoz y Basilio Pujante, autores vinculados al ámbito académico y la crítica literaria.

El fallo, el 21 de noviembre

El ganador del premio se anunciará el 21 de noviembre en un acto que se celebrará en la sede de Estrella de Levante, en Murcia.

El certamen, que alcanza su sexta edición, forma parte del programa de colaboración entre Estrella de Levante y el Club Renacimiento para impulsar la creación literaria y apoyar a los autores emergentes de la Región.