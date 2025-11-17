Asian Film Festival de Barcelona: Lo mejor del cine asiático por venir

El crush que tuve en 2022 se consolida.Tras diez días de relación intensa, amores, risas, alguna que otra lágrima y toques de violencia, vuelvo a mi hogar con una sonrisa en los labios y la mirada al frente, sabiendo que esto no acaba aquí y que el año que viene volveremos a encontrarnos. Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas; yo, de momento, discrepo, en lo que a tiempo se refiere; veremos si, en cuanto al texto, se confirma, aunque eso tendrán que decidirlo ustedes...

Viaje por el cine asiático en el AFFBCN

Indonesia, Nepal, Vietnam, Hong Kong, Malasia, Irán y China son los países que visitaremos en esta segunda entrega del Asian Film Festival de Barcelona (AFFBCN).

Comenzaré con la ganadora a la Mejor Película y Mejor Dirección de esta edición del AFFBCN: The Botanist, escrita y dirigida por Jing Yi. Sí, es una directora china y la película, una coproducción kazajo-china. Arsin es un joven kazajo que vive en una aldea remota en la provincia de Xinjiang. Su amor por la naturaleza y las plantas, las cuales estudia y clasifica en una libreta, le ocupa la mayor parte del tiempo, hasta que conoce a Meiyu, una vivaz muchacha Han, con la que entabla una mágica y bella relación de amistad.

Seguimos en el gigante asiático y con mujeres directoras. Like a Rolling Stone, dirigida y escrita por Lichuan Yin, escritora, poeta y directora nacida en Chongqing, basada en hechos reales, nos ofrece el retrato de una mujer perteneciente a una familia tradicional que, tras vivir entregada a los demás sin ser valorada, decide dejarlo todo y emprender un viaje personal y real a través del país. Fue aclamada en su estreno, no sólo por la temática, sino por su equipo de producción enteramente femenino.

Por otro lado, no fue casualidad que unas horas más tarde, el mismo día de la clausura y con ‘sold out’ por bandera, pudiéramos disfrutar Her Story (aunque en realidad se llama 好东西 Cosas Bonitas) de la directora Yihui Shao. Una divertida película de sororidad y feminismo en la sociedad china actual a través de la relación de tres mujeres de distintas edades que comparten alegrías, sueños, miedos e inseguridades. Todo un fenómeno cinematográfico que recaudó más de 93 millones de euros en su primer mes y lideró la taquilla durante 20 días consecutivos.

Historias de mujeres en Asia

Pavane for an Infant es otra historia sobre mujeres, esta vez ubicada en Malasia, donde la tasa de abandono de bebés sufrió un aumento durante la pandemia. Los primeros minutos recuerdan a Broker de Koreeda: una noche profunda y una mujer abandonando a su bebé tras una puerta pequeñita en un centro de acogida. El director malayo-chino Keat Aun Chong nos narra, a simple vista, la relación de dos mujeres unidas por un drama personal y cómo se ayudan y protegen mutuamente para sanar sus heridas. Pero bajo esa primera piel, nos damos de bruces con la realidad de muchas mujeres estigmatizadas y sus esfuerzos por convivir en una sociedad patriarcal tradicional en la Malasia actual. “El cielo yace bajo los pies de las madres”...

Y de Malasia nos vamos a Vietnam con el debut de la directora vietnamita Dương Diệu Linh, Don’t Cry, Butterfly. Sí, también suena la canción Butterfly, que ya utilizó Zhangke... La directora ya nos demostró en sus cortos previos el interés por mujeres vietnamitas de mediana edad y sus carencias. La mezcla de feminismo, realismo mágico, folclore e incluso terror hacen de esta película una de las destacables del festival y que comparte algunos géneros con la producción indonesia Cocodrile Tears, ópera prima del director Tumpal Tampubolon, galardonada a Mejor Película de la sección Nueva Visión en Sitges.

Seguimos el viaje, haciendo parada en Irán con 3 Days, 3 Murders, segunda película de Masoud Amini Tirani, filmada como pseudodocumental y que nos muestra, a través de un ejercicio de técnicas cinematográficas diversas, el proceso creativo y emocional de un director y sus actores durante los días previos al rodaje.

Mención cabe la singular Pooja, Sir, de Deepak Rauniyar (Nepal), y The Prosecutor, dirigida y protagonizada por el legendario Donnie Yen.

Un cierre entre Asia y Cartagena

Y aunque llega a su fin este ‘viaje asiático’, os propongo otro ‘viaje literario en el cine’ por la bella Cartagena durante la 54ª edición del FICC (del 22 al 29 de noviembre). El nexo común entre ambos periplos, aparte de lo obvio (cine y una servidora que lo está escribiendo en este momento), es Kokuhaku, de Adrià Guxens, con quien me une algo más que una sinofilia declarada, y que será uno de los doce cortos a concurso del festival cartagenero. Park Chan-Wook, Sorrentino, Coixet y Jarmusch son los grandes nombres y, al preguntarle a Nacho Ros, director del festival, por apuestas no tan conocidas, nos cuenta: “Tenemos obras de enorme calidad como Valor Sentimental, Rebuilding, la película de animación Little Amelie o los documentales sobre P. Highsmith, Paul Auster o Almudena Grandes. En definitiva, hay una selección de gran calidad de películas, documentales y cortos que ver”.

Se me acaba el espacio, pero no quiero finalizar sin antes agradecer a todos los que con gran esfuerzo hacen posible que el cine de autor siga llegando a las salas, pese al coste. Gracias a Menene y Rodrigo por ser el eje del festival y su cercanía; a Adrià, por su compañía y complicidad; a Junyi, por su hospitalidad y conversaciones bajo el aroma de crisantemo, y a Ana, por confiar en mí. ¡Nos vemos en los cines!