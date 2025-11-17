30 años del CreaMurcia en Mula

El Museo Cristóbal Gabarrón en Mula abrirá sus puertas del 22 de noviembre de 2025 al 11 de enero de 2026 a la exposición CreaMurcia: Haciendo historia, presentada por el alcalde de Murcia, José Ballesta, y el presidente de la Fundación Casa Pintada, Cristóbal Gabarrón. La muestra forma parte de la conmemoración del 1200 aniversario de la fundación de Murcia y busca acercar la cultura y el talento joven más allá del término municipal.

La exposición reunirá obras recientes de 12 artistas que han participado a lo largo de más de treinta años en el programa CreaMurcia de Artes Plásticas. El recorrido incluirá piezas de pintura, ofreciendo una visión amplia de la evolución estética y conceptual de distintas generaciones de creadoras y creadores vinculados al certamen.

"Son 12 artistas, que también vienen a coincidir con los 12 siglos de historia que tiene la ciudad de Murcia y que tienen un profundo simbolismo para nosotros; artistas que empezaron en CreaMurcia, pero que hoy en día ocupan un espacio muy destacado en el panorama artístico nacional e internacional", destacó Ballesta.

Apoyo al talento joven

CreaMurcia: Haciendo historia reconoce el papel del certamen como una herramienta estable de apoyo municipal a la creación joven y destaca su importancia en el desarrollo de artistas con presencia consolidada en el panorama cultural. La muestra se enmarca además en la programación especial del 20.º aniversario del Museo Cristóbal Gabarrón, inaugurado en junio de 2005, reforzando su vocación de puente entre la creación contemporánea y la identidad cultural de Murcia.

Diversidad creativa y artistas emergentes

El proyecto reúne trabajos de Claudio Aldaz-Casanova, Miguel Fructuoso, Pedro Guirao, Gloria Lapeña, María del Carmen Molina Cantabella, Ana Martínez, Manuel Pérez, Eva Poyato, Sergio Porlán, Katarzyna Rogowicz, Rocío Kunst y Rubén Zambudio, todos con una sólida relación con CreaMurcia y una trayectoria en crecimiento.

Cada artista aporta un lenguaje propio, que va desde el arte sonoro y la tecnología hasta la fotografía contemporánea, la pintura expresionista o la ilustración, mostrando la diversidad creativa de la región.

La XXXIII edición de CreaMurcia 2025 mantiene su compromiso de impulsar el talento joven del municipio a través de 13 disciplinas artísticas, que abarcan desde las artes visuales y escénicas hasta la literatura, el diseño o la gastronomía. Con 33 años de historia, CreaMurcia es hoy uno de los certámenes municipales más destacados del país, desempeñando un papel fundamental en la proyección de artistas jóvenes en ámbitos como la música, el cine, la ilustración y las artes plásticas, así como en la gastronomía reciente.