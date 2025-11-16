‘Territorio Playmobil’ regresa un año más a Molina de Segura

La Sala Municipal de Exposiciones El Jardín ha vuelto a transformarse estos días en un territorio donde la historia, la fantasía y el juguete dialogan en miniatura. Tras el éxito del año pasado, Molina de Segura, Territorio Playmobil regresa convertido en una cita cultural que ya empieza a asentarse en el calendario invernal del municipio.

Esta nueva edición no solo crece en tamaño —más de 8.000 piezas distribuidas en 74 metros cuadrados de maquetas—, sino también en ambición narrativa.

Una de las más extensas de España

La colección, una de las más extensas que se exhiben en España, es obra de un grupo de doce coleccionistas de distintas ciudades —Valencia, Alicante, Almería, Madrid y Salamanca— que llevan cuatro décadas rastreando subastas europeas en busca de figuras originales. En las vitrinas se mezclan piezas actuales con otras descatalogadas desde hace años, todas fieles a su diseño de fábrica: aquí el Playmobil se muestra tal y como nació hace medio siglo.

La propuesta mantiene su espíritu divulgativo. Cada diorama está acompañado por paneles elaborados durante meses por los propios coleccionistas, que han investigado con detalle las épocas representadas.

Distintos mundos

La visita, así, fluye como un recorrido por distintos mundos: del vertiginoso mundo prehistórico de un Parque Jurásico a la cotidianeidad medieval marcada por el comercio y la guerra dentro del universo vikingo; del bullicio de un Londres de principios del siglo XX, con su parque central, sus mansiones y su mercado semanal, al sosiego invernal de un pueblo alpino donde los protagonistas de los dioramas, los Playmobil, pueden esquiar, patinar o simplemente mirar caer la nieve, donde también hay hueco para practicar senderismo, esquí de fondo o disfrutar de excursiones en trineos tirados por perros husky siberiano.

El viaje continúa hacia un Imperio Azteca en pleno día de mercado, con templos, palacios y comerciantes que truecan productos entre rebaños de llamas, cerdos, gallinas y pollos que se mezclan entre bailarinas y sacerdotes. La exposición se cierra en un mundo mágico de fantasía, donde hadas, elfos y ogros conviven en armonía entre barcos llegados de tierras remotas y conciertos al aire libre.

Cada escena invita a detenerse, a observar los detalles, a imaginar historias propias a partir de esos personajes inmóviles pero siempre dispuestos a contar algo nuevo.

Más que una exposición

La exposición incorpora además elementos pensados para el juego y la interacción: un photocall con figuras gigantes, piezas de ambientación repartidas por la sala y el ya popular ‘juego del infiltrado’, un desafío visual que propone detectar al personaje anacrónico escondido en cada maqueta.

Territorio Playmobil podrá visitarse hasta el 9 de enero de 2026 en la Sala El Jardín, en la Calle Profesor Joaquín Abellán. La entrada es gratuita y la muestra abre todos los días en horario de mañana y tarde, para poder acercarse sin prisas y dejarse llevar por la magia de las pequeñas historias.