Música
Guitarricadelafuente y León Benavente, entre las primeras confirmaciones del Warm 2026
La organización suma a estos dos nombres los de Fatboy Slim, Carlos Ares y Sanguijuelas del Guadiana para el cartel del festival
EFE
El cantautor Álvaro Lafuente Calvo, conocido artísticamente como Guitarricadelafuente, y el grupo de indie León Benavente son algunos de los primeros confirmados para la próxima edición del Warm Up 2026, que se celebrará el 1 y 2 de mayo en el recinto murciano de La Fica.
La organización ha informado este domingo de que Fatboy Slim, Guitarricadelafuente, Carlos Ares, León Benavente, Sanguijuelas del Guadiana, Veintiuno, Las Petunias, Riria, Viva Belgrado, Fukcnormal y Ruptura estarán en el festival de 2026.
En su última edición, en mayo pasado, más de 52.000 personas asistieron al Warm Up, la cifra más alta registrada en sus siete convocatorias.
- Todo lo que debes saber sobre la Magna Procesión Jubilar de Murcia: horarios, itinerario y pasos
- Isabel Rodríguez: 'La Región de Murcia es la comunidad más incompetente para ejecutar los fondos de vivienda
- Murcia y Valencia se alían para llevar a los tribunales la 'deficiente' gestión del Tajo y parar el recorte al Trasvase
- Calles cortadas y restricciones de tráfico este sábado en Murcia por la Magna Procesión Jubilar: consulta el recorrido y los traslados
- Cierren el SEF, por favor
- ‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: catas en barco, conciertos gratuitos y mercadillos artesanales
- De la Fábrica de Casera a la Central Lechera Murciana: las impresionantes fotos de la arquitectura industrial desaparecida en Murcia
- Cieza despide a Juan Morcillo 'El Seco'