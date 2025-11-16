Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música

Guitarricadelafuente y León Benavente, entre las primeras confirmaciones del Warm 2026

La organización suma a estos dos nombres los de Fatboy Slim, Carlos Ares y Sanguijuelas del Guadiana para el cartel del festival

Guitarricadelafuente, en una imagen promocional de su nuevo disco 'Spanish Leather'.

Guitarricadelafuente, en una imagen promocional de su nuevo disco 'Spanish Leather'. / Servicio Especial

EFE

El cantautor Álvaro Lafuente Calvo, conocido artísticamente como Guitarricadelafuente, y el grupo de indie León Benavente son algunos de los primeros confirmados para la próxima edición del Warm Up 2026, que se celebrará el 1 y 2 de mayo en el recinto murciano de La Fica.

La organización ha informado este domingo de que Fatboy Slim, Guitarricadelafuente, Carlos Ares, León Benavente, Sanguijuelas del Guadiana, Veintiuno, Las Petunias, Riria, Viva Belgrado, Fukcnormal y Ruptura estarán en el festival de 2026.

En su última edición, en mayo pasado, más de 52.000 personas asistieron al Warm Up, la cifra más alta registrada en sus siete convocatorias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents