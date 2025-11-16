Guitarricadelafuente y León Benavente, entre las primeras confirmaciones del Warm 2026

El cantautor Álvaro Lafuente Calvo, conocido artísticamente como Guitarricadelafuente, y el grupo de indie León Benavente son algunos de los primeros confirmados para la próxima edición del Warm Up 2026, que se celebrará el 1 y 2 de mayo en el recinto murciano de La Fica.

La organización ha informado este domingo de que Fatboy Slim, Guitarricadelafuente, Carlos Ares, León Benavente, Sanguijuelas del Guadiana, Veintiuno, Las Petunias, Riria, Viva Belgrado, Fukcnormal y Ruptura estarán en el festival de 2026.

En su última edición, en mayo pasado, más de 52.000 personas asistieron al Warm Up, la cifra más alta registrada en sus siete convocatorias.