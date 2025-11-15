Cartagena Jazz Festival
La exquisitez y el conocimiento de Stacey Kent, hoy en El Batel
La delicada cantante norteamericana presentará ‘Songs from other places’, con canciones de Paul Simon, Jobim y Lennon & McCartney
La aclamada cantante norteamericana Stacey Kent se ha establecido, en apenas veinte años, como una de las mejores del jazz mundial. El premio Nobel japonés Kazuo Ishiguro ha escrito letras para sus canciones, e incluso Jean-Claude Ellena, que ha sido el perfumista exclusivo de Hermés, la cita como una de sus inspiraciones.
Con un estilo dulce y romántico, sus discos en inglés son pura delicia, pero también tienen un encanto muy especial sus canciones en francés; buena prueba de ello es Raconte-moi (2010), álbum enteramente en francés, disco de oro en Francia y Alemania. Igualmente es una extraordinaria cantante de bossa nova, como demuestra su álbum The changing lights o el que grabó en directo colaborando con el gran músico brasileño Marcos Valle, tal vez el mejor disco de bossa nova de la última década.
Afán renovador
Así pues, la cantante de Nueva Jersey es, junto a Madeleine Peyroux, una de las voces que mayor ahínco pone en renovar el jazz vocal de nuestro tiempo. Jovial y sencilla, tiene la exquisitez del buen gusto, el rigor del conocimiento. En los directos busca el acuerdo, la complicidad. Pero lo mejor es su manera de cantar, limpia y sentida; lo comprobarán quienes esta tarde se pasen por El Batel (20.00 horas).
Y es que, con más de dos millones de discos vendidos, cientos de millones de reproducciones en streaming y una carrera reconocida en todo el mundo, Stacey Kent regresa hoy al Cartagena Jazz festival, y lo hace además acompañada del saxofonista, compositor y arreglista Jim Tomlinson y del pianista Art Hirahara. Con ellos presentará Songs from other places: un viaje sonoro delicado y evocador sobre el deseo de escapar, la pertenencia y el poder transformador del viaje, donde reinterpreta piezas de Paul Simon, Jobim, Weil & Gershwin, Lennon & McCartney o Stevie Nicks, junto a composiciones originales de Tomlinson e Ishiguro. Se trata, sin duda, de uno de los conciertos más esperados de esta cuadragésimo cuarta edición.
The Sentimental Gentlemen protagonizan la última ‘matiné’ gratuita
Este mediodía –a partir de las 12.30 horas– tendrá lugar la última matiné gratuita del 44º Cartagena Jazz Festival, que, por supuesto, volverá a tener como protagonista un género muy concreto: el swing. Será en la Plaza del Icue y los encargados de poner banda sonora a esta mañana de sábado serán The Sentimental Gentlemen, una formación creada en Madrid en 2022 para tocar exclusivamente swing de los años treinta y cuarenta en el estilo de los conjuntos de la época (Benny Goodman, Count Basie, Duke Ellington y un largo etcétera de artistas). Su repertorio (más de noventa temas) está cuidadosamente seleccionado y arreglado para la comunidad de bailarines de lindy hop y balboa, que disfrutarán de un directo lleno de energía, sutileza y, ante todo, toneladas de swing.
