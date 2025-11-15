El mundo de la cultura llora la muerte de la artista cartagenera Dora Catarineu

El mundo de la cultura llora el fallecimiento de Dora Catarineu, uno de los mayores exponentes del talento creativo de Cartagena, a los 79 años. La artista padecía la enfermedad de Alzheimer.

Teodora Sofía Catarineu Guillén, más conocida como Dora Catarineu, nació en Cartagena en 1946 en el seno de una familia de tradición artística, con una madre pintora y un padre abogado, pero muy aficionado al arte. Es nieta del poeta y dramaturgo Ricardo Catarineu, perteneciente a la Generación del 98.

Estudió en la Escuela de Arquitectos Técnicos de Sevilla y realizó estudios libres de pintura y escultura en Sevilla y en Reus. En su haber figuraba una treinta de exposiciones individuales y la participación en más de 20 muestras colectivas y sus cuadros están colgados en sitios tan dispares como el Museo del Ayuntamiento de Kassel, Embajada de España en Tokio o el Telesferic de Barcelona. Con colores expresionistas, sus trabajos tratan imágenes arquetípicas españolas y temas actuales.

Creadora en el sentido más amplio de la palabra –pues no solo ha trabajado con pinceles, sino que también ha demostrado su sensibilidad con la escultura y la cerámica–, Catarineu rompió estereotipos y quienes la conocen la definen como una trabajadora obsesiva y constante; un torbellino que quiso abrirse camino en un mundo, por entonces, predominantemente masculino.

Dora Catarineu / CARLOS GALLEGO

Influenciada por Calderò y Jack Salter, que sentaron las bases de su aprendizaje pictórico y escultórico, Catarineu siempre se sintió seducida por la indagación y búsqueda de nuevas fórmulas. Profesora, tiempo atrás, de personas adultas con discapacidad intelectual, era una mujer comprometida y con grandes valores humanos.

Catarineu obtuvo reconocimiento nacional e internacional. Participó en diversos certámenes y ferias como Arco en Madrid o el NICAF de Tokio y su obra fue expuesta en ciudades representativas del arte contemporáneo de Europa y Asia, estando presente en colecciones y museos de Osaka, Tokio, Bonn, Dusseldorf, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Murcia.

Dora Catarineu fue autora del cartel de La Mar de Músicas en 2005, año en que se celebró el Especial Turquía. Es mismo año expuso 'Turquesa'. El Museo Regional de Arte Moderno, MURAM, en 2018 le celebró 'Antológica' donde se mostraba su extensa carrera artística, a través del cual se podía comprender sus procesos de trabajo y su incesante búsqueda artística. Exposición que recogió tres décadas de trabajo de la artista ligada al informalismo.

Además, da nombre a una de las salas expositivas del Ayuntamiento de Cartagena. La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha trasladado en su nombre y en el de la Corporación municipal las condolencias de los cartageneros a la familia y amigos de la artista.

Su familia y amigas la velan en el Tanatorio de Jesús, en Espinardo. Aun que será enterrada esta tarde en Murcia, la familia ha anunciado la próxima celebración de un funeral en Cartagena, de la que se consideraba una defensora aférrima.