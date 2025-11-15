"Debería haber más apoyo institucional al cine, y no me refiero al dinero"

A pesar de su juventud, Juan Bermúdez (Lorca, 1996) tiene ya una amplia experiencia en el terreno audiovisual, especialmente en el campo del cortometraje. Sin embargo, rodar un largo siempre fue su sueño. Nos lo reconoció hace ya cuatro años en una entrevista con La Opinión, y este otoño, por fin, ha conseguido materializar aquello que parecía imposible. Y es que Fuga, el que será su primer largo, acaba de terminar su rodaje; un rodaje que se ha realizado íntegramente en la Región pese a que, asegura, no lo ha tenido fácil. Por suerte, en todo momento ha contado con el apoyo de su equipo y, en especial, de Fede Alonso, protagonista y, a la vez, productor ejecutivo del filme. El murciano interpreta a un hombre que despierta encerrado dentro de una caja y que intentará salir de allí de la forma que sea. Hablamos con su director para conocer mejor el proyecto y cuándo llegará a los cines.

¿Cómo está, Juan? Imagino que son días muy intensos, pero también felices.

Han sido unos días –más bien un mes– de no parar. Pero, como bien comentas, muy felices a la vez.

Hablamos en 2021 con motivo del estreno de Paralysis y después de Incógnito (2019). Le pregunté por el largo, y esta fue su respuesta: «La palabra ‘largometraje’… aterroriza. Son palabras mayores. Pero si me dieran la oportunidad, mañana mismo estaría gritando '¡Acción!'. Es mi sueño, para qué nos vamos a engañar». ¿Viviendo un sueño, entonces?

Me acuerdo perfectamente... ¡Ha llovido mucho desde entonces! Y sí: ha sido, es y seguirá siendo un sueño. Pero, aún pensando que soy un tipo muy afortunado, también te digo que nadie nos ha regalado nada. Han sido muchos años de mucho esfuerzo y sacrificio para llegar a donde hemos llegado. Cuando dije aquellas palabras, en cierta manera, lo hice más dede la ilusión que desde el conocimiento, pero supongo que al final sin un poco de ambas cosas es imposible conseguir lo que uno se propone.

En aquel momento me dijo que se sentía preparado, pero que aún no le había surgido la posibilidad. ¿Ha tardado más de lo esperado o ha llegado en el momento justo? Porque entiendo que en cuatro años -desde aquella entrevista- ha aprendido mucho; por lo pronto, has presentado tres cortos más: Prosopagnosia (2023), Paraíso artificial (2024) y Parientes lejanos (2025).

Sinceramente creo que ha llegado en el momento perfecto, sí. Gracias a todos los proyectos que hemos podido ir haciendo durante estos años hemos conseguido bastante experiencia y maneras de saber cómo hacer determinadas cosas. La verdad es que creo que sin haber pasado por este camino las cosas serían muy distintas... Es más, creo que no les daría el valor que les puedo dar ahora. Ha sido una trayectoria de unos once años desde que comencé a intentar hacer cine -aún sigo intentándolo- y te puedo asegurar que en cada proyecto he ido probando y aprendiendo muchas cosas que ahora han sido puestas en práctica.

Buena escuela la del cortometraje, ¿no?

[Risas] Lo es, sin ninguna duda. Es un campo perfecto para desarrollarte, una manera más ‘sencilla’ de intentar probar lo que tienes en la cabeza. Aún así, creo que los cortometrajes son un mundo fascinante y que a veces no le damos la importancia que se merecen.

¿Cómo se ha dado por fin la oportunidad de hacer un largo, Juan? ¿Cuál es la intrahistoria de esta película? Porque un proyecto tan grande no solo depende de la voluntad de su creador...

Realmente ha sido gracias, sobre todo, a una persona: Fede Alonso. Además de ser el protagonista de esta historia, ha sido quien se ha echado a la espalda la producción ejecutiva. Esta historia, sin él, dudo mucho que hubiera visto la luz.

Pues hablemos de Fuga. Para empezar, coescribe el guion junto a Alejandro Gómez, su hombre de confianza. ¿Cómo es trabajar con él? Porque escribir a dos manos no suele ser fácil...

Esa es la sensación que tiene todo el mundo, pero te diré un secreto: si aparcas los egos a un lado y te centras únicamente en escribir la historia de la mejor manera posible, de pronto lo difícil se vuelve muy fácil. Y así llevamos desde 2020, sí, escribiendo juntos todos los proyectos que hemos hecho desde Paralysis hasta Fuga, pasando por la serie de Making of que también hemos creado juntos.

¿Y cuál es el origen de esta historia, la que lleva ahora al largo?

Fuga nació precisamente casi al inicio. Por aquel entonces estábamos centrados en el desarrollo de otra película y, en uno de esos descansos que hacemos entre proyectos, de pronto, dimos con ella. Aunque al principio -como con todo proyecto- surgieron ciertas dudas, poco a poco y con muchísimo trabajo conseguimos darle forma a esa idea.

La premisa del filme me recuerda a Oldboy, Buried e incluso a películas como Locke, por lo de desarrollarse prácticamente en su totalidad en un mismo escenario. ¿Qué les ha inspirado para dar forma a esta historia?

Sí, Buried siempre ha sido un buen ejemplo de este tipo de películas, a las que hay que sumar también Saw, Cube... Pero, realmente, una de las cosas buenas que tiene Fuga es que no se parece en nada a ninguna de ellas, y creo que eso el espectador lo agradecerá.

Lo que parece claro es que es en el terreno del thriller psicológico en el que mejor se mueve, porque parece que a eso no renuncia, da igual cómo sea el proyecto. ¿Se ve haciendo otro tipo de películas o le interesa profundizar en el género?

Bueno, este verano hemos rodado Making of, que es más bien una sitcom rodada a modo de falso documental, así que creo que me veo haciendo las dos cosas (si la fortuna está de nuestro lado, claro). Es cierto que el thriller psicológico es mi hogar, y donde siempre he estado y me siento más cómodo, pero de vez en cuando salir y coger un poco de aire por otros géneros no viene mal.

También ha querido rodearse de gente de confianza en lo que respecta al reparto. Porque con Cristina Alcázar y, sobre todo, Fede Alonso ya había trabajado; Aria Bedmar es la que sí que creo que es una ‘nueva incorporación’ a su equipo, ¿no?

Qué mejor forma de iniciar una aventura que con gente de confianza, como lo son Cristina y Fede, ¿no? Con ellos todo el trabajo se vuelve más fácil, porque ambos están siempre dispuestos y se entregan en cuerpo y alma a la historia. Y sí, con Aria ha sido la primera vez que colaboramos. La verdad es que cuando uno trabaja con ella se da cuenta de por qué ha estado en las producciones que ha estado: Hermana Muerte, La huella del mal... Es una actriz humilde, muy trabajadora y que confía en lo que le dices. Al igual que Cristina y Fede, compartir nuestra historia con ella ha sido muy sencillo, porque es alguien que lo capta todo al instante y aporta muchísimo al proyecto.

Por cierto, Fede ha hecho un trabajo que va más allá de lo meramente actoral: ha perdido 30 kilos para interpretar el papel protagonista de Fuga. Además, como decía, es productor, con lo que su implicación, entiendo, es máxima.

Desde luego que lo es. Creo que, además de Alejandro y yo, es de los pocos que siempre ha confiado en el proyecto. Y esa confianza la ha llevado al límite, porque perder esa cantidad de peso y luchar de la manera que él lo ha hecho –y no solo como actor– es algo digno de admirar. Y siempre he tenido plena confianza y una fe ciega en él a la hora de encarnar a Andrés –así se llama el protagonista–, pero, a decir verdad, me ha sorprendido en varios momentos.

¿Algún ejemplo?

Durante el desarrollo del proyecto hemos pasado muchos ratos hablando sobre el personaje y las diferentes formas que teníamos de ver el guion, pero me quedo con un momento muy concreto de cuando empezamos a grabar: ambos estábamos ya en el set y, aun después de muchas conversaciones, él seguía sin entender algunas partes. Sin embargo, en cuanto entró y vio el decorado, en ese instante me miró y me dijo: «Ahora te entiendo. Ahora lo entiendo todo». Cuando alguien te dice algo así y de esa manera, sabes que no va a fallar.

¿Cómo va el rodaje? ¿Qué les queda? Creo que han rodado, como mínimo, buena parte del filme en Murcia.

Terminamos justo hace unos días en el Noroeste, cerca de Caravaca de la Cruz. Hemos rodado en su totalidad en la Región de Murcia y la verdad es que ha sido un rodaje complicado, aunque todos lo son cuando el presupuesto y el tiempo son limitados. Ahora nos queda toda la parte de postproducción y de darle forma a la película, ya que aunque partimos de una sólida base con el guion, realmente es en la edición donde la película alcanza todo su potencial.

¿Se nota el trabajo que se está haciendo por parte de la Administración para facilitar los rodajes en la Región?

En parte sí y en parte no mucho. En parte sí porque a nivel regional se va haciendo camino intentando atraer rodajes externos a nuestra tierra, aunque creo que es mejorable el trato y las facilidades a las producciones de aquí... Y en parte no, sobre todo, en lo que es Murcia ciudad. A pesar de que ha habido varios intentos, tengo que decir que la sensación es de que se nos ha dejado un poco de lado en este sentido, y es una pena. No sé, creo que debería haber más apoyo institucional, y no lo digo por mí, lo digo en general, para toda la industria que estamos formando. Y con ello no me refiero a apoyo económico, en absoluto, sino a facilitar ciertos trámites burocráticos e intentar tender la mano a aquellas productoras que, o bien están empezando, o bien siguen intentando sobrevivir. Aún seguimos esperando un par de respuestas que nos hubieran facilitado un poco el rodaje..., y, como te digo, no eran sobre cuestiones monetarias.

Por suerte, el rodaje ya está hecho y ahora toca prepararlo todo para que la película pueda ser estrenada. ¿La esperamos para 2026? ¿Cuáles son los planes: festis, salas comerciales...?

Sí, 2026 debería ser el año. Principalmente, la idea que manejamos es movernos por festivales y hacernos hueco en las salas comerciales. Y, después de todo ese proceso, estaría bien caer en alguna plataforma, pero para eso aún queda mucho camino. Es una tarea muy dura, pero cuando apenas tienes presupuesto, creo que son las ganas y el trabajo los que lo suplen.