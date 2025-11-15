Óbito
Dora Catarineu: "Soy una persona políticamente incorrecta"
La artista se mostró ilusionada y feliz en una de sus últimas apariciones en 2022, cuando recibió un homenaje en Cartagena, su ciudad natal
"Soy una persona políticamente incorrecta", así se definía a sí misma la artista cartagenera Dora Catarineu, fallecida este sábado en Murcia, en declaraciones a La Opinión en 2018.
Ese año inauguró en el Museo Regional de Arte Moderno (Muram) Antológica, una de sus últimas exposiciones en la que hizo retrospectiva de su trayectoria con 70 obras -pintura, escultura y piezas cerámicas, a las que acompaña una instalación en papel fotográfico- realizadas por la artista a lo largo de 30 años.
Catarineu rompió estereotipos -y algún que otro corazón- y quienes la conocen la definen como una "trabajadora obsesiva y constante; un torbellino" que quiso abrirse camino en un mundo, por entonces, predominantemente masculino. Sus comentarios eran sarcásticos y sus frases, afiladas: "soy una persona políticamente incorrecta", advirtió a esta redacción hace siete años.
Por aquel entonces contó por qué quiso ser artista: "Por mi madre (era pintora). Ella aprendió de joven a pintar." También "porque empecé recortando los perfiles de la gente con un cartón. Yo era muy creativa". También explicó que estudió baile y tocaba varios instrumentos, como la guitarra y el piano. Sabía jugar al ajedrez y recitaba a los clásicos antes de que el Alzheimer la golpeara.
"En todas las exposiciones he contado mi vida", aseguró. Concebía la pintura como "un reflejo de la realidad social, con un discurso que bascula por diferentes temas, siempre en contra de las normas estéticas". Ejecutadas en técnica mixta sobre tabla, sus creaciones suponen una ruptura del sistema patriarcal en el arte y las figuras permiten imaginar "sus gestos, sus trazos, su movimiento".
Influenciada por Calderò y Jack Salter, que sentaron las bases de su aprendizaje pictórico y escultórico, Catarineu se sintió seducida por la indagación y búsqueda de nuevas fórmulas. Profesora, tiempo atrás, de personas adultas con discapacidad intelectual, era una mujer comprometida y con grandes valores humanos.
"La situación de la mujer en el arte" le inquietaba. En su estudio se podían encontrar "trastos y algún que otro cuadro". Y también carteles de sus exposiciones en los años ochenta y noventa, restos de piezas cerámicas e incontables botes de pintura.
Una sala a su nombre en Cartagena desde 2022
En 2022 el Ayuntamiento de Cartagena homenajeó a una de sus vecinas más ilustres poniendo su nombre a una de sus salas de exposiciones. Se trata de un espacio situado en el número 9 de la calle Ronda, responsabilidad del Consistorio y abierto al público como ‘Sala Cultural Dora Catarineu’.
Hace tres años, cuando esta sala abrió sus puertas, lo hizo, como no podía ser de otra manera, con una exposición de Catarineu. La muestra, A Dora, compuesta por una docena de cuadros, fue, pese a su humildad, un excelente ejemplo de la fuerte personalidad artística de la cartagenera. Formas, colores, texturas..., la homenajeada siempre fue una creadora desprejuiciada, libre, ajena a tendencias y movimientos, fiel únicamente a sí misma.
La alcaldesa, Noelia Arroyo, fue la encargada de presentar ante aficionados, invitados y prensa este tributo a Catarineu. Ante la noticia de su fallecimiento, la regidora ha trasladado en su nombre y en el de la Corporación municipal las condolencias de los cartageneros a la familia y amigos de la artista.
Por supuesto, la artista tampoco quiso perderse en 2022 su homanje, y aunque prefirió no dirigirse directamente al conjunto de los allí reunidos, en una de sus últimas apariciones se mostró ilusionada y feliz con el detalle que su querida ciudad, Cartagena, estaba teniendo con ella. Así lo hizo saber su hija Marta, que ejerció como cariñosa portavoz de la veterana creadora.
- De la Fábrica de Casera a la Central Lechera Murciana: las impresionantes fotos de la arquitectura industrial desaparecida en Murcia
- ‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: catas en barco, conciertos gratuitos y mercadillos artesanales
- La Región se prepara para un fin de semana más otoñal: bajada de temperaturas, nubes y posibles lluvias
- Arrancan las obras de la residencia universitaria en Centrofama con 260 plazas
- Todo lo que debes saber sobre la Magna Procesión Jubilar de Murcia: horarios, itinerario y pasos
- Sesenta colegios de la Región piden dar clase hasta los 14 años incorporando 1º y 2º de ESO
- Una nueva discoteca llega a Murcia: conoce horarios y fecha de apertura
- Fue la Fábrica de Harinas de Murcia, pasó 50 años abandonada y ahora se transforma en eje de la creatividad murciana: así será La Constancia