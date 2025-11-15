Dora Catarineu: "Soy una persona políticamente incorrecta"

"Soy una persona políticamente incorrecta", así se definía a sí misma la artista cartagenera Dora Catarineu, fallecida este sábado en Murcia, en declaraciones a La Opinión en 2018.

Ese año inauguró en el Museo Regional de Arte Moderno (Muram) Antológica, una de sus últimas exposiciones en la que hizo retrospectiva de su trayectoria con 70 obras -pintura, escultura y piezas cerámicas, a las que acompaña una instalación en papel fotográfico- realizadas por la artista a lo largo de 30 años.

Catarineu rompió estereotipos -y algún que otro corazón- y quienes la conocen la definen como una "trabajadora obsesiva y constante; un torbellino" que quiso abrirse camino en un mundo, por entonces, predominantemente masculino. Sus comentarios eran sarcásticos y sus frases, afiladas: "soy una persona políticamente incorrecta", advirtió a esta redacción hace siete años.

Por aquel entonces contó por qué quiso ser artista: "Por mi madre (era pintora). Ella aprendió de joven a pintar." También "porque empecé recortando los perfiles de la gente con un cartón. Yo era muy creativa". También explicó que estudió baile y tocaba varios instrumentos, como la guitarra y el piano. Sabía jugar al ajedrez y recitaba a los clásicos antes de que el Alzheimer la golpeara.

"En todas las exposiciones he contado mi vida", aseguró. Concebía la pintura como "un reflejo de la realidad social, con un discurso que bascula por diferentes temas, siempre en contra de las normas estéticas". Ejecutadas en técnica mixta sobre tabla, sus creaciones suponen una ruptura del sistema patriarcal en el arte y las figuras permiten imaginar "sus gestos, sus trazos, su movimiento".

Influenciada por Calderò y Jack Salter, que sentaron las bases de su aprendizaje pictórico y escultórico, Catarineu se sintió seducida por la indagación y búsqueda de nuevas fórmulas. Profesora, tiempo atrás, de personas adultas con discapacidad intelectual, era una mujer comprometida y con grandes valores humanos.

"La situación de la mujer en el arte" le inquietaba. En su estudio se podían encontrar "trastos y algún que otro cuadro". Y también carteles de sus exposiciones en los años ochenta y noventa, restos de piezas cerámicas e incontables botes de pintura.

Dora Catarineu durante su homenaje en 2022 / Iván Urquízar

Una sala a su nombre en Cartagena desde 2022

En 2022 el Ayuntamiento de Cartagena homenajeó a una de sus vecinas más ilustres poniendo su nombre a una de sus salas de exposiciones. Se trata de un espacio situado en el número 9 de la calle Ronda, responsabilidad del Consistorio y abierto al público como ‘Sala Cultural Dora Catarineu’.

Hace tres años, cuando esta sala abrió sus puertas, lo hizo, como no podía ser de otra manera, con una exposición de Catarineu. La muestra, A Dora, compuesta por una docena de cuadros, fue, pese a su humildad, un excelente ejemplo de la fuerte personalidad artística de la cartagenera. Formas, colores, texturas..., la homenajeada siempre fue una creadora desprejuiciada, libre, ajena a tendencias y movimientos, fiel únicamente a sí misma.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, fue la encargada de presentar ante aficionados, invitados y prensa este tributo a Catarineu. Ante la noticia de su fallecimiento, la regidora ha trasladado en su nombre y en el de la Corporación municipal las condolencias de los cartageneros a la familia y amigos de la artista.

Por supuesto, la artista tampoco quiso perderse en 2022 su homanje, y aunque prefirió no dirigirse directamente al conjunto de los allí reunidos, en una de sus últimas apariciones se mostró ilusionada y feliz con el detalle que su querida ciudad, Cartagena, estaba teniendo con ella. Así lo hizo saber su hija Marta, que ejerció como cariñosa portavoz de la veterana creadora.