Titeremurcia: traca final con dieciséis funciones en apenas tres días

Un total de dieciséis funciones conforma el segundo y último fin de semana del Titeremurcia ‘25, la vigésimo cuarta edición del Festival Internacional de Teatro de Títeres de la Región. Porque aunque la ciudad de Murcia y sus pedanías acojan buena parte de la programación, en Jumilla, Los Alcázares y Santomera también podrán disfrutar estos días de algunas de las más destacadas compañías nacionales de esta disciplina.

Especialmente maratoniano es el programa de la compañía catalana Ortiga con An-Ki, una experiencia teatral inmersiva dentro de un espacio vivo -una carpa- que invita a vivir y descubrir cada rincón, cada secreto, y donde el público no solo escucha y mira, sino que se mueve, siente, toca. Con interpretación de Clara Centenera, Ingrid Codina y Guillem Geronès, podrá verse hoy y mañana en el Auditorio Municipal Miguel Ángel Clares de Algezares a las 18.00, 19.30 y 21.00 horas, con entradas a 10 euros.

Pero hoy, viernes, también hay otros dos espectáculos programados. Por un lado, Animamundi Tetre presentará El cuento de la estrella en el Centro Cultural de La Arboleja a partir de las 18.00 horas, mientras que una hora después será el turno de los Titiriteros de Binéfar. Compañía de reconocido prestigio, regresan al Titeremurcia con El abrazo, que representarán sobre las tablas del Teatro Circo como un homenaje a la figura del titiritero. La entrada tendrá un precio de 6 euros, 5 para la representación que tienen previsto hacer mañana de esta misma obra en el Teatro Vico de Jumilla (18.00 horas).

Además de An-Ki y El abrazo, el sábado Títeres Caracartón estarán en el Auditorio Municipal de Cabezo de Torres con Calle del Rebaño, 14 (18.00 horas, 5 euros); La Matallina harán lo propio con Aquello que nos une en La Madriguera de Torreagüera (20.00 horas, 8 euros), y Animamundi repetirán pero con Pilla el fuego y corre, que se podrá ver en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de los Alcázares, con entrada gratuita, a las 18.00 horas, así como el domingo en el Auditorio Municipal de Guadalupe, pero a partir de las 12.00 horas y con entradas a 5 euros.

La programación se completa con otra función de Calle del Rebaño, 14, el domingo a las 12.00 horas en el Teatro El Siscar de Santomera (3 euros) y con Blancanieves, de La Chana Teatro, que a esa misma hora estará en el Centro Escénico PupaClown de Murcia, con tickets a 8 euros. Cerrará esta edición desde las 12.00 horas y en el Teatro Romea la obra No nos moverán, de nuevo a cargo de los Titiriteros de Binéfar, con entrada gratuita.