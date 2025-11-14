Estos son los conciertos de este fin de semana en las salas de Murcia

Sonido tropical y divertido: esa es la propuesta de Awakate, un grupo que fusiona distintos estilos urbanos, como el rap o el trap, con la música latina y la electrónica. Con apenas seis años de existencia, cuentan con más de medio millón de reproducciones en plataformas digitales. Han colaborado con artistas como Jazzwoman, La Fúmiga, Soge, Road Ramos o Jamones con Tacones. Presentaron La Salsa (2021), su primer trabajo, en una gira nacional mostrando un directo hipnotizante, cargado de ritmo y mensaje, que incita al baile de principio a fin. Han reinventado el bolero Historia de un amor, junto al cuarteto de cuerdas Gliss, y se han atrevido incluso a versionar la Saeta.Reivindican la identidad de una Murcia 'tropikal', acogedora, luchadora, y con mucha personalidad. En su álbum Culpable (2023), un grito de liberación, un canto a la empatía, una oda a la generación perdida entre crisis y desengaños, recurrían a estilos tan variados como el drum ‘n’ bass, el techno o el hardtek y sonidos más orgánicos,propios de la cumbia y el reguetón, para seguir haciendo bailar, ahondando también en el mestizaje con elementos del rap, el rock, el pop, el flamenco o la música popular murciana.

Awakate cierran ahora su gira Hasta el Cielo Tour 2025 con el concierto más ambicioso de su carrera, el próximo sábado en la Sala Mamba. Prometen colaboraciones especiales, estrenos exclusivos y sorpresas preparadas expresamente para esta ocasión. El evento se grabará en vivo, con una producción técnica y artística de primer nivel. Antes habrá un pre-party gratuito, incluido con la entrada, a partir de las 19.00 horas en la terraza de la Sala Mamba. Contará con la sesión de Leche de Tigre, en colaboración con el Alfarera Fest (Totana), para ir calentando el ambiente

Sábado 15. Sala Mamba. 22.00 h. Entradas agotadas

José de los Camarones, la tradición flamenca y el rock progresivo

José de los Camarones, el cantaor de La Hoyanca (barrio de la zona sur de Jerez), ha hecho películas, ha posado para Gucci, acaba de publicar nuevo disco, y sigue con el ritual de su canasto ambulante de mariscos. Impregna su música de aromas cercanos al sonido que popularizaron Smash a finales de los sesenta, o al de Pink Floyd. Acomete con maestría y eficacia su fusión del cante con metales, percusiones iconoclastas y guitarras eléctricas. Viene por primera vez a Jazzazza Jazz Club de la mano de la AIE para presentar «Aventuremos la vida» (producido por Josema Pelayo en La Bodega), un manifiesto sonoro que desafía etiquetas, renueva el flamenco desde dentro y empuja sus límites. Con una sonoridad que mezcla el cante jondo con guitarras eléctricas, sintetizadores y arreglos psicodélicos, el álbum propone una experiencia sonora intensa y arriesgada combinando la tradición flamenca y el rock progresivo.

El cantaor continúa transitando por los caminos de la poesía mística, el flamenco tradicional y el rock psicodélico, cantando letras de Bécquer, Omar Kayan, Rumí o Santa Teresa de Jesús por malagueñas, fandangos y colombianas, todo impregnado de sonidos eléctricos. Él canta con la verdad en la garganta y levanta pasiones. Acompañado de la guitarra eléctrica de Jorge Gómez, el piano y teclados de Josema García-Pelayo, el bajo eléctrico de Dani Quiñones y las percusiones de Teto, conquista a jóvenes y mayores, a neófitos y puristas. Igual incendia festivales de flamenco tradicional que abrasa los de indie rock.

Viernes 14. Jazzazza. 22.00 h. 15/24 €

Sala de Bandas, en los márgenes de la escena

La penúltima sesión del año de Sala de Bandas llega a la Sala de Catas de Estrella de Levante con Estela Gris y Mare Carrier. Estela Gris son un dúo murciano de mujeres (parte de Las Wonder), que está revolucionando la escena indie. Formadas en 2024, combinan lo nostálgico y lo moderno con una elegancia que se mueve entre el synthpop, el post-punk y la new wave.

Mare Carrier no son fáciles de encasillar. Su propuesta descoloca: no cuidan demasiado su imagen, en sus conciertos los instrumentos sufren, y su música se resiste a entrar en un único género. Pero hay algo indiscutible: son unos músicos magníficos, y muy creativos. En la penúltima entrega antes de publicar su nuevo disco, construían en apenas dos minutos y medio un universo sonoro donde la nostalgia y la esperanza conviven. Entre melodías delicadas, sintetizadores y cajas de ritmos, Ciencia Ficción recuerda por momentos a los mejores temas de La MODE. Este nuevo single marca un giro de 180º respecto a sus últimos lanzamientos. ¿Qué tendrán preparado para su próximo álbum? Los rumores apuntan a que todas las canciones estarán conectadas entre sí. Tras su primer LP, “Who the Fuck Is Mare Carrier?”, Mare Carrier, aka Salvador Martínez-Artero , lanza el 22 de noviembre el álbum ‘Muerte De’. Todavía en los márgenes de la escena, vuelven a demostrar que lo imprevisible puede ser también lo más emocionante.

Viernes 14. Sala de Catas, Estrella de Levante. 19.30 horas. 10 euros