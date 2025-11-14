La Sinfónica de la Región acompaña a Ismael Serrano en Murcia
Ismael Serrano llega con su esperada gira sinfónica, una cita en la que el cantautor madrileño reinterpretará sus canciones más queridas con el acompañamiento de una orquesta; aquí será la OSRM. Ya en 2023 comenzaba a trabajar en este emocionante y ambicioso proyecto: grabar algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera en formato sinfónico. Durante todo el año se escribieron los arreglos del disco, obra de su director musical habitual (Jacob Sureda), y se realizó la producción y grabación del nuevo álbum en Buenos Aires. Para ello se convocó a más de 40 músicos.
En Ismael Serrano. Sinfónico (2024), el músico vallecano añadía a sus composiciones el toque mágico que solo una orquesta sinfónica podía ofrecer. Este fue el punto de partida: algo que, en palabras del artista, "se había vislumbrado en algún concierto puntual, pero no en un disco como este y, menos aún, en una gira como la de este 2025".
Murcia ha sido uno de los destinos de este nuevo viaje musical por los temas más representativos de una trayectoria que abarca 30 años. Del formato íntimo de su gira Seremos ha pasado al formato expansivo de Sinfónico. Será una noche para redescubrir, y dejarse llevar por una puesta en escena cuidada, elegante y sincera; oportunidad única para disfrutar de la poesía, la música y la emoción de uno de los grandes referentes de la canción de autor.
Sábado 15. Auditorio Víctor Villegas. 21.00 horas. Desde 42 €
