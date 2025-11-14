La nueva banda de Rayden se une al Fortaleza Sound de Lorca

Tras ofrecer hace unos días un primer avance del cartel de su próxima edición, el Fortaleza Sound confirmó este viernes la incorporación también de Chiquita Movida, una banda de reciente creación pero con un nombre de sobra conocido por todos los aficionados: Rayden. El madrileño, que en marzo de 2023 anunció una retirada temporal por motivos personal, ha vuelto a dar señales de vida musical este otoño como integrante del trío de voces de este nuevo grupo, que incluye también a un socio habitual del MC, Mediyama, y a Skiz Siete.

Les acompañan a las guitarras Jona y Babe -este último, también encargado de las secuencias y los teclados- y, al bajo, Jhonny, lo que ha dado lugar a una propuesta fresca, con una identidad propia y que, "sin dudarlo, dará de qué hablar", aseguran desde el festival, programado para los días 26 y 27 de junio en la ciudad de Lorca. De hecho, la de la Ciudad del Sol es, de momento, la primera y única actuación prevista de Chiquita Movida en la Región.

Recuerdo de 2024

Pero no será la primera intervención de Rayden en este festival, que ya le recibió en 2024, en uno de sus últimos shows en solitario. "Protagonizó uno de los conciertos más notorios de aquella edición del Fortaleza Sound coincidiendo con su gira despedida de los escenarios, y en 2026 presentará, en el mismo escenario, su nuevo proyecto", añaden desde la organización.

Esta vez, el muy querido artista y los suyos presentarán Gastos de gestión (2025), primer EP de Chiquita Movida: cuatro canciones que nacieron en una casa rural y que piden escenario. Con ritmos que bailan entre el rap, la electrónica, el pop y el rock, este debut es "solo una excusa para hacer lo que de verdad importa, tocar en directo". Y "si hay que pagar ese 'gasto de gestión' que es la vida, que al menos suene fuerte", señala el grupo.

El sexteto se une así a Siloé, Nuevos Vicios, Anabel Lee y Victorias en el cartel del Fortaleza Sound de Lorca, que pretende convertirse en "un festival ecléctico, permeable, inclusivo y colaborativo. Y es que Lorca es patrimonio, tradición y cultura", añaden. Las entradas ya están a la venta en la web oficial a un precio de 52 euros para el abono general.