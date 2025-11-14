'Murcia en la vitrina': un escaparate para el comercio y el talento artístico

La Cámara de Comercio de Murcia, en colaboración con el Ayuntamiento, ha organizado una nueva edición de ‘Murcia en la vitrina’, un festival que impulsa el comercio local, cosa que hace por medio de artista locales, que también encuentran en esta cita un escaparate para su obra. Porque el próximo día 22, sábado, desde el mediodía y hasta última hora de la tarde, en los comercios del centro los clientes podrán disfrutar de exhibiciones de danza, recitales y actuaciones musicales de diversa naturaleza.

Por ejemplo, entre los participantes en esta iniciativa se encuentra el jovencísimo Alec López, que ganó el premio al Mejor Artista Emergente en los VII Premios Yepes de la música murciana; Noname, dúo formado por Carlos Esteve y Joaquín Alcántara que resultó ganador del CreaMurcia 2025 en la categoría de ‘Otras tendencias’; Javier Alcón, que hizo lo propio en ‘Canción de Autor’ el año pasado, y Fernandeads, banda con ya unos cuantos años de actividad. Pero también habrá magia, de la mano de Ferrán Rizo; espectáculos multidisciplinares como el de Demetrio-Metroflexia; propuestas para los más pequeños, como La Cuentera Viajera, y, por supuesto, las ya tradicionales exhibiciones de los alumnos del Conservatorio de Danza.

En total, serán treinta los comercios que presten su espacio a estos artistas, tal y como explicaron este jueves en el Centro Municipal Gastronómico la presidenta de la Cámara de Comercio, Mirya, Fuertes, y los concejales Jesús Pacheco y Sofía López-Briones. Y las actuaciones, que comenzarán a las 12.00 horas, tendrán una duración de entre 30 y 40 minutos. Eso sí: éstas han sido organizadas en cinco bloques, con lo que en todo momento habrá propuestas desarrollándose simultáneamente; la idea, de hecho, es que los vecinos puedan «diseñar su propia ruta y disfrutar del mayor número posible de espectáculos según sus preferencias».

En el apartado ‘Programa’ de la página web murciaenlavitrina.com se pueden consultar los detalles y protagonistas de cada una de estas cinco franjas horarias, que son: 12.00, 13.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas. En ellas, además de los ya citados, figuran artistas como Sara Giannatiempo y compañías como Danzo y la de los chicos de Assido, si hablamos de danza. También hay espectáculos híbridos como los que ofrecerán Matraca y miori y SuperArte, y otros conciertos, a cargo de Bous, Javi Zapata, Fac y Jara (con DJ Rabbeats), Ludie, La Pájara, Jaju x Psipaudélica, Le Poisson Volant, Aurora Plazza, Sonia Nawri, Viasonora, Xanty, Mario Esparza y Alejandro Bernal y Doble Cuerpo.

De proximidad

El concejal Jesús Pacheco destacó que «el comercio de cercanía siempre ha sido una seña de identidad de Murcia», e invitó a todos los vecinos y visitantes a «disfrutar de las actuaciones de ‘Murcia en la Vitrina’ y conocer de primera mano, no solo los productos, sino también la cercanía y el trato personalizado que ofrecen los comercios de la ciudad». Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio, Miryam Fuertes, subrayó que «se trata de un evento donde cultura y comercio de proximidad se dan la mano. Las tiendas forman parte de la vida de la ciudad y también pueden ofrecer experiencias culturales. Proponemos un sábado diferente, donde el paseo por el centro de Murcia se convierte en una experiencia cultural enriquecedora, disfrutando del talento artístico local», concluyó.