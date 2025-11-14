Miguel Ríos, el último vals

Los franceses tenían a Johnny Hallyday, y nosotros tenemos a Miguel Ríos, leyenda viva, pionero del rock and roll que vive su tercera juventud. Ha dado forma a una carrera seria y muy bien estructurada, con algunas de las mejores canciones del rock en español. Cuando empezó, ¡en Inglaterra todavía no habían grabado ni los Beatles ni los Rolling Stones!

En 1969, las radios de medio mundo emitían el ‘Himno a la Alegría’, adaptación publicada por Miguel Ríos de la famosa Novena Sinfonía de Beethoven, un éxito planetario que posibilitó el salto a la fama de un joven que, con sólo 25 años, pasó a dominar la escena española del rock and roll. Aunque el eterno granadino ya ha dicho 'bye bye' alguna vez, a sus 81 años hay razones más poderosas que las palabras: "En mi caso, tengo unas cuantas razones de peso para seguir en mi oficio, tengo voz, me queda pelo, y tengo historias, cosas para ser cantadas".

Miguel Ríos ha vuelto a la carretera con la gira presentará su nuevo disco del mismo título, un recorrido por teatros que comenzó en octubre y tendrá su colofón en La Maestranza de Sevilla en mayo de 2026. Le acompañan cuatro músicos multiinstrumentistas, en un formato electroacústico donde se cruzan los caminos del rock y el country. Un nuevo reto para un mito de la música: demostrará que, tras 65 años sobre los escenarios, se mantiene incombustible, genuino y tan rockero como siempre.

A finales de mayo llegó el primer adelanto de El último vals: En la rampa de salida. Recientemente salió el disco completo, compuesto por el propio Miguel Ríos y el productor José Nortes, y grabado íntegramente en los icónicos Black Betty Studios madrileños.

El título de la gira remite al mítico The last waltz (último concierto de The Band en el Winterland Ballroom de San Francisco en 1976, inmortalizado por el documental de Martin Scorsese), pero no está claro que realmente sea un adiós definitivo. Lo que no ofrece dudas es que Miguel Ríos nunca ha dejado de ser el rey. Como dice una de sus canciones, "todo a pulmón".

Sábado, 15 de noviembre. Teatro Romea, Murcia. 20 horas. 40/52/67 euros