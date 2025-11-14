Videopodcast
Mar García Puig, en el podcast del suplemento ABRIL: “Algunos políticos deben leer mucho y otros deberían leer más”
La escritora, que entre 2015 y 2023 fue diputada en el Congreso, protagoniza esta semana el nuevo episodio de ‘Libros y Cosas’
María Soto
Hace poco más de dos años, Mar García Puig (Barcelona, 1977), que entre 2015 y 2023 fue diputada en el Congreso de los Diputados, donde ejercía como portavoz en la Comisión de Cultura, debutó en la ficción con ‘Historia de los vertebrados’ (Random House). Aquel libro, en el que indagaba en una herida personal (“El 20 de diciembre de 2015 me convertí en madre y enloquecí”) para conectar con luchas universales a través del arte, la literatura, la mitología y la historia de la medicina, fue acogido con gran entusiasmo por parte de los lectores y la crítica, y recibió el Premio Ciutat de Barcelona.
La autora, también editora, acude esta semana a ‘Libros y Cosas’, el ‘videopodcast’ del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica, para evocar, junto a Inés Martín Rodrigo y Álex Sàlmon, lo que supuso para ella esa novela. Durante la conversación, en la que se abordan temas como la salud mental, el feminismo, el papel de las escritoras en el actual mundo literario, el famoso síndrome de la impostora, la maternidad, la política o la edición, entre otros interesantes debates, García Puig también se detiene en su último libro, el ensayo ‘Esta cosa de tinieblas’ (Debate), centrado en el papel que las metáforas desempeñan en nuestra vida.
Una charla resumida en la siguiente anécdota, a propósito de si su libro fue leído por sus entonces colegas políticos: “Algunos políticos deben leer mucho y otros deberían leer más. Pero sí que me llevé una sorpresa bastante agradable, especialmente en mujeres, tengo que decir, de diferentes partidos, que leyeron el libro, desde el PP, Partido Socialista, Esquerra, y lo comentaron, y también algún hombre. En ese sentido, queríamos hacer una charla con diputadas de diferentes partidos para hablar un poco de algunos temas que trata el libro más vinculados al feminismo, a la dificultad para las mujeres en el ámbito público y tal, pero Pedro Sánchez convocó elecciones y eso que era tan bonito, que era de muchos partidos, hablar sobre el papel de las mujeres en política con la excusa del libro, pues se truncó”.
Puedes ver el videopodcast completo aquí.
