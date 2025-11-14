La feliz mutación de Funambulista se despide en el Auditorio de Fofó

El molinense Diego Cantero, Funambulista, cierra la primera fase de su gira 180º con un último concierto, esta vez en casa Vuelve a lo grande apenas unos días después del lanzamiento de 1.9.82, su último single hasta la fecha, y a pocas semanas de desvelar el tema con el que participará en el Benidorm Fest 2026. Recupera así el concierto que se vio obligado a aplazar el pasado octubre a causa de la alerta por DANA.

Funambulista está ahora mismo recorriendo grandes escenarios de toda España con la gira 180º. Los conciertos son más potentes, más enérgicos; el sonido, renovado, y su nueva banda -que incluye a Javi Bosque (Malafé)- lo arropa con una fuerza brutal. Tras 20 años de carrera, para él es posible evolucionar hacia lugares impensables sin perder la esencia. Ha dado ese volantazo de 180º a su imagen y a su manera de escribir y de producir (junto a Carlos Almaeón). 180º Vol I contiene 7 canciones de un total de 21, divididas en 3 Eps; es la primera entrega de un disco que se extenderá, con varias más, hasta 2026. Él sigue buceando en el universo indie, sin olvidar su esencia pop y añadiendo unas llamativas notas de folk.

Jorge Guirao (Second) y el propio Funambulista han vuelto a unir fuerzas en la producción de 1.9.82: "Ahora ya somos eternos, ahora ya nadie nos para", canta, condensando en solo una frase el espíritu de toda una generación acostumbrada a caer y volver a levantarse una y otra vez sin perder jamás la esperanza. La canción combina un sonido indie-pop-rock de inconfundible sello melódico, donde destacan las guitarras con textura y una base rítmica sólida, con estribillo marca de la casa (una vez lo escuchas, no puedes sacártelo de la cabeza).

Funambulista, uno de los mejores cantautores españoles, deja claro que hace las cosas a su manera: «Hay momentos en los que la vida te pide un cambio. Hay cambios a fuego lento, evolución, procesos... y hay cambios vertiginosos, vueltas de tuerca, nuevos y radicales inicios. Diego Cantero permanece, Funambulista muta. Todo va a girar». En su actual gira, tanto las canciones antiguas como las de ahora suenan distinto, y todo se acompaña de una propuesta audiovisual muy cuidada, espectacular.

La noche promete ser inolvidable gracias a un espectáculo cargado de melodías inconfundibles y, por encima de todo, esa energía contagiosa con la que Funambulista siempre logra hacer vibrar. Abren Los Happys.

Viernes 14 de noviembre. Auditorio Fofó. 21.00 horas. 20 €