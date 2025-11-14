Dorantes y Moisés P. Sánchez, dialogando desde la libertad en el Cartagena Jazz Festival

Dorantes y Moises P. Sánchez son dos genios del piano que unen sus tradiciones, flamenca y jazz respectivamente, en una experiencia inédita que lleva por título Babel, con el que vienen al 44º Cartagena Jazz. Estos dos maestros se presentaron juntos por primera vez para celebrar el Día Internacional del Piano (Piano Day) el pasado 29 de marzo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Fue el germen de Babel, un interesante trabajo que hace referencia a dos caminos que se entrelazan en una conversación plena de colores.

En el principio fue el caos - voces dispersas, lenguas que no se entendían…–, pero donde las palabras fallan, la música une, hablando el mismo idioma de la libertad, la improvisación y la emoción. Flamenco y jazz, lejos de la cacofonía de las lenguas que no quieren entenderse. Dos pianos cara a cara, y un deseo constante de huir del automatismo, algo que logran a base de trabajo y curiosidad.

Dorantes proviene de los Peña, una destacada familia gitana flamenca de Andalucía, con figuras como su tío 'El Lebrijano' y su abuela 'la Perrata'. Se formó en el Conservatorio de Sevilla, siendo el primer gitano en ingresar, y allí desarrolló un lenguaje único para el piano flamenco, creando armonías y escalas propias. Ha recibido más de un centenar de premios, entre ellos 5 Giraldillos de la Bienal de Flamenco, el Premio de las Artes Musicales de Andalucía, premios nacionales de la Crítica, y la nominación a los 'Preis der Deutschen Schallplattenkritik'.

Viernes 14 de noviembre. El Batel, Cartagena. 20.30 horas. 25 euros.

Moisés P. Sánchez es un reconocido pianista, compositor y productor europeo, destacado por su capacidad para fusionar diversos géneros en un estilo único y original. Su enfoque compositivo, influenciado por figuras como Bach, Beethoven, Stravinsky y Bartôk, se caracteriza por una visión sinfónica y creativa, tanto en sus adaptaciones de obras clásicas como en sus composiciones originales, aclamadas por su modernidad y profundidad. Su carrera ha ganado reconocimiento internacional, con una nominación al Latin Grammy por su álbum Unbalanced: Concerto for Ensemble (2019). En 2024 lanzó su noveno álbum, Dedication II, y ha realizado giras en países como Corea del Sur y Japón. Además, ha estrenado varias de sus obras en el Auditorio Nacional de Madrid y ha recibido el Premio MIN de la Música Independiente por su álbum Bach (Re)Inventions (2021).

El encuentro entre Dorantes y Moisés P. Sánchez supone una de las propuestas más audaces y estimulantes del panorama pianístico contemporáneo. Dos universos creativos singulares que se cruzan aquí no para confrontarse, sino para dialogar desde la libertad, la escucha y el riesgo artístico. Lo que emerge de ese cruce es una música que escapa a las etiquetas, que respira con un pulso propio, hecha de contrastes, resonancias compartidas y exploraciones mutuas. El resultado promete ser una descarga de sensaciones.