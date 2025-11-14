Caperucita en Manhattan: un cuento de hadas contemporáneo en el Romea

El Teatro de La Abadía llega hoy al Teatro Romea con Caperucita en Manhattan, la versión de Lucía Miranda de la novela homónima de Carmen Martín Gaite. Se trata de un cuento de hadas contemporáneo, un canto a la libertad y a la dificultad de ejercerla y un manifiesto a ser uno mismo, de ser quien quieras ser.

Lucía Miranda ha querido hacer esta obra desde que hace teatro. Su camino, de alguna forma, ha ido siguiendo el camino de Martín Gaite. «Con once o doce años leí Caperucita en Manhattan, libro que me regaló mi madre y que me firmó la autora», ha confesado la directora. «Me generó las ganas de viajar, de leer e imaginar cómo podría ser vivir en Nueva York, una ciudad en la que te puedes encontrar con un millonario o un mendigo y que te pasen cientos de cosas como escribe Martín Gaite», ha añadido Miranda, que considera que la escritura de la autora es profundamente escénica, tiene unos diálogos muy ricos.

Caperucita en Manhattan es una reinterpretación que Carmen Martín Gaite (1925-2000) hace del cuento de Perrault, un ejemplo del poder de la ficción como espacio seguro, como refugio ante la adversidad como fue el fallecimiento de su hija Marta.

En este cuento de hadas contemporáneo, la actriz Carolina Yuste interpreta a Sara Allen, una joven que vive en Brooklyn y sueña con Manhattan. Un día se escapa de casa para visitar a su abuela, una antigua cantante de ‘music hall’ y se pierde en un viaje atemporal por cafeterías, rodajes de cine y el mítico Central Park de Nueva York. En su recorrido se encuentra con un pastelero millonario y una mendiga sin edad, con ambos compartirá dos secretos que la ayudarán a encontrar su camino hacia la libertad.

«Es necesario recordar lo importante que es elegir la vida, contar a las más pequeñas que hay posibilidad de elegir», ha dicho Carolina Yuste, quien ha contado que cuando leyó este libro, que también le regaló su madre, no conectó con él. «Estaba en un momento oscuro de la adolescencia, pero cuando me llamó Lucia Miranda, pensé que tenía que estar en este proyecto».

En esta pieza, que aúna el mundo castellano de Martín Gaite con el Nueva York de las películas, completan el reparto las actrices Mamen García, Carmen Navarro, Miriam Montilla y el contrabajista Marcel Mihok. A Miss Lunatic la interpreta Mamen García, quien ha reconocido que se ha metido en la piel de este personaje sin saber muy bien qué hacer, «pero es un personaje maravillo que se sale un poco del tiesto, ofrece alegría y mucha esperanza da un relato contra el miedo».

La pieza habla de esas mujeres que se atrevieron a tomar las riendas de su vida y aborda cómo la literatura y la imaginación pueden ser un motor sanador para el duelo. «Si Sara Allen fuera anglosajona sería Matilda, Alicia, Dorothy. Sara Allen tendría varias versiones, tendría musical, tendría película, pero no somos anglosajones y nos cuesta un poquito más», ha dicho la directora, quien se ha mostrado feliz con la oportunidad que le ha brindado Juan Mayorga, director artístico de La Abadía.