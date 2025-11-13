Robert Lakatos, protagonista del cuarto concierto de abono de la Sinfónica de la Región

Esta tarde tendrá lugar el cuarto concierto de abono de la Orquesta Sinfónica de la Región (ÖSRM)en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Como invitado, la formación contará como solista con el violinista serbio Robert Lakatos, ganador del primer premio del prestigioso Concurso Internacional ‘Pablo de Sarasate’ en 2015.

En concreto, Lakatos visita de nuevo Murcia para interpretar Sinfonía española, una obra considerada «comprometida», compuesta por Edouard Lalo en 1875 para, precisamente, Pablo de Sarasate, quien la interpretó con éxito por el mundo. «Está escrita con un amplio material temático evocador de la España romántica y un virtuosismo excepcional», señalan desde la orquesta.

El director asociado de la ÖSRM, Manuel Hernández-Silva, dirigirá además el estreno en España de una obra de Daniel Freiberg, compositor argentino que incorpora a su música colores jazzísticos y latinoamericanos. Freiberg posee varios Premios Grammy y ha escrito música para varias series de HBO, Netflix, National Geographic, Discovery, etc.

Por último, la Orquesta Sinfónica interpretará la Sinfonía sevillana, estrenada en 1920, que recoge el lenguaje aprendido por Joaquín Turina de sus maestros parisinos Ravel y Dukas, incorporando las esencias del folclore de su tierra. De hecho, decía el autor que «la obra tiene más de sevillana que de sinfonía».

Entradas

El concierto tendrá lugar a partir de las 20.00 horas y las entradas están a la venta en la taquilla del Villegas, en el teléfono 968 343 080 y en la plataforma web bacantix.com. Quienes las adquieran podrán acceder además a una charla preconcierto –desde las 19.15 horas– en la que los protagonistas del programa ahondarán en detalles de las obras que se escucharán a continuación, de sus compositores, curiosidades del programa, etc. Además, al término del concierto, como es habitual, el público podrá utilizar la Línea Sinfónica de autobús gratuito.