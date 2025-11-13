El violonchelista Matthieu Saglio, ahora en el Cartagena Jazz Festival

Su visita a San Javier en 2021 dejó huella tanto en el aficionado como en sí mismo, como demostró un año después publicando un disco en directo con su actuación en el Parque Almansa. Dos años después, volvió para demostrar sobre ese mismo escenario por qué es uno de los violonchelistas más emocionantes de su generación. Y hoy, Matthieu Saglio regresa a la Región para presentarse en el Cartagena Jazz Festival, en un nuevo concierto en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy que demuestra que la programación de esta cita no solo brilla cuando utiliza El Batel como escenario.

De formación clásica, Saglio es uno de los precursores de la introducción del violonchelo en el flamenco; empresa que abordó como miembro del grupo Jerez-Texas, con el que ha actuado en 25 países durante veinte años. Sin embargo, y en paralelo, el músico francés ha participado en muchos otros proyectos, tanto de terceros como propios. Un buen ejemplo es el trío NES, que creó en 2015 junto a Nerine Belmokh y David Gadea: su disco Ahlam (2018), publicado por el prestigioso sello alemán ACT, recibió los elogios unánimes de la crítica internacional y cerca de tres millones de escuchas en Spotify.

Sin embargo, en 2020 publica como artista principal el disco El camino de los vientos, de nuevo con el sello ACT, en el cual cuenta con la colaboración de músicos referentes del jazz europeo. De nuevo con el aplauso de los expertos y el favor del público –este acumula 8 millones de escuchas en la citada plataforma de streaming–, este álbum hizo que Saglio se convirtiera en un compositor muy solicitado para la elaboración de bandas sonoras de teatro, danza y documentales.

Aunque si algo caracteriza al francés es su afán por intentar que su violonchelo consiga dialogar con otras culturas. Lo demostró en el álbum Voices, de 2023, y también lo hace con Al Alba, junto a su hermano pequeño, el cantante Camille Saglio. No obstante, a Cartagena viene con un proyecto diferente, en formación de cuarteto. Le acompañarán al piano y los teclados Christian Belhomme; al violín, Léo Ullmann, y a la percusión Ze Luis Nascimiento.

La banda

El primero forma parte desde hace ya más de diez años del quinteto del percusionista Steve Shehan, así como del cuarteto de blues de Norbert Galo. También ha desarrollado su faceta como compositor de bandas sonoras para teatro, cortometrajes y documentales. Ullmann, por su parte, es un violinista de formación clásica que en los últimos años se ha interesado por el jazz y la música zíngara, lo que le ha llevado a tocar habitualmente con el icónico músico húngaro Roby Lakatos y su banda Budapest, con la que ha viajado por toda Europa.

Por último, Zé Luis Nascimento es un virtuoso percusionista brasileño cuya carrera está ligada al Ballet Folklórico de Bahía, lo que no le ha impedido colaborar con artistas como Titi Robin, Mayra Andrade, Ayo, Césaria Evora e incluso Michel Legrand.