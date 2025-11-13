Fosforito, la pureza de lo jondo

Era historia del flamenco. Un dominador absoluto de todos los palos. Desde hace décadas, su nombre formaba parte del elenco de artistas consagrados al jondo, puro, con conocimiento y respeto a las raíces del género. Ha muerto Antonio Fernández Díaz. Ha muerto Fosforito, nombrado este pasado mes de febrero Hijo Adoptivo de Málaga. Su fallecimiento deja un hueco, a priori, imposible de ocupar. El insigne cantaor ha muerto en Málaga, donde residía desde muchos años, prácticamente desde su juventud. El pueblo de Puente Genil, de donde era natural, también pierde a uno de sus más destacados vecinos, que a lo largo de su trayectoria profesional alcanzó los más altos reconocimientos en el cante flamenco.

Fosforito tenía 93 años. Nació el 3 de agosto de 1932 en esta localidad cordobesa. Desde muy joven demostró que tenía una dotes innatas para este arte. Fosforito mostró un talento innato para el cante. Seguiriyas, soleares, malagueñas, tonás, tarantos y bulerías. Su versatilidad le permitían despuntar en todos los palos del flamenco. En 1956 logró todos los premios del Primer Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba, un hito que marcó un antes y un después en su carrera artística y que le lanzó al estrellato. No solo en España, también en el extranjero.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, preside el acto de entrega de la Medalla de la Ciudad y el Título de Hijo Adoptivo al cantaor flamenco Antonio Fernández 'Fosforito', al que también asiste el diputado provincial de Cultura Manuel López Mestanza / Alex Zea

Su voz estaba llena de matices. Y de verdad. Era capaz de contagiar de emoción a cualquier auditorio. Y era reconocida por todos los aficionados. Grabó muchos discos: 'Cantes y estilos flamencos', 'Mis recuerdos' o 'Fosforito y Paco de Lucía' son algunos de sus trabajos discográficos más celebrados.

En 2005 recibió la Llave de Oro del Cante, el máximo honor que puede recibir un cantaor. También fue reconocido con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y nombrado Hijo Predilecto de Andalucía, entre otros reconocimientos. El último el recibido en febrero en el Salón de Plenos del Ayuntamiento malagueño: Hijo Adoptivo de Málaga y Medalla de la Ciudad.

Operación de corazón

Fosforito fue sometido hace un mes en el Clínico a una operación de corazón. "Le pusieron una válvula", explica Juan Antonio Miguel Berlanga, uno de sus más íntimos amigos. "Estuvimos jugando este mismo lunes al dominó con él y estaba bien, porque salió de esta intervenciónen sin problemas", asegura. No obstante, este miércoles por la tarde comenzó a sentirse mal y tuvo que acudir a su domicilio de la calle Armengual de la Mota una ambulancia medicalizada que lo trasladó al Hospital Regional. "Se le cayó la tensión y parece que ha muerto por culpa de una bacteria hospitalaria que se le ha manifestado un mes después", añade Miguel Berlanga. "Es una pena. No esperábamos este final. Confiábamos en que la operación le hubiera regalado dos años más de vida. Si hubiera muerto en la mesa de operaciones, lo hubiéramos asimilado mejor", destaca.

Hermano de la cofradía del Cautivo, reúne todos los títulos que puede tener un cantaor flamenco.

Deja viuda, Maribel, y cuatro hijos.