Literatura
Carmen Palomo Pinel, ganadora del Premio 'Antonio Oliver Belmás'
El galardón, organizado por la Universidad Popular del Ayuntamiento de Cartagena, ha reconocido su obra, titulada ‘Monstruos y Prodigios’
La escritora Carmen Palomo Pinel ha ganado el 39º Premio Internacional de Poesía ‘Antonio Oliver Belmás’, organizado por la Universidad Popular del Ayuntamiento de Cartagena y dotado con 9.500 euros. El galardón incluye también la publicación de la obra con la que la autora madrileña ha conquistado al jurado, hasta ahora inédita: i.
El fallo fue dado a conocer este jueves en un acto celebrado en el Palacio Consistorial que estuvo presidido por el concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes. El edil explicó que «la presente edición de nuestro premio ha batido el récord de propuestas participantes, ya que se han recibido 336 poemarios, entre los que están representadas 17 comunidades autónomas, 4 continentes y 14 países».
También intervino, como portavoz del jurado, Vicente Gallego, quien adelantó que Monstruos y prodigios trasmite «una gran comprensión de la naturaleza humana, una mirada piadosa hacia a todo lo humano». Sobre Palomo Pinel, dijo que tiene «un manejo del elemento irracional que le da a su obra una profundidad y emoción muy grandes». También destacó el gran nivel de las propuestas de este año.
La directora de la Universidad Popular, Mercedes Hernández, fue por su parte la encargada de dar a conocer el veredicto del jurado, mientras que la ceremonia contó también con la actuación del cantautor cartagenero Rio Viré, quien puso música y voz a tres poemas de Antonio Oliver: Desesperanzas, Almendros y Costa en Cabo de Palos, para aplauso de los presentes.
