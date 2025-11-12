El teatro en San Javier no solo se disfruta en el mes de agosto

José Sacristán con El hijo de la cómica, Imanol Arias y María Barranco con Mejor no decirlo y Alicia Borrachero, Fran Perea, Elena Rivero e Itzan Escamilla con El efecto. Estos son tan solo algunos de los intérpretes –y obras– que pasarán el próximo año por el Teatro de Invierno de San Javier, según adelantó este miércoles el concejal de Cultura, David Martínez. Porque la pasión del municipio por este noble arte va más allá del festival que celebra cada mes de agosto.

En concreto, se trata de un avance de la programación que su departamento ha preparado para este espacio en lo que respecta a la primera mitad de 2026; o, para ser precisos, del 6 de febrero al 6 de junio. Durante esos meses también pasarán por estas mismas tablas Las Niñas de Cádiz, en la que será su primera visita a la Región; Comandante Lara y Cía., con su exitoso espectáculo Viaje con nosotros; el agente de emergencias más viral, Miguel Assal, con su show Salvar vidas, y otros espectáculos con factura murciana como La Celestina: Hilando fino, de Apócope Teatro, y La cabeza del dragón, de Valle-Inclán, por El Tercer Incendio. El mes de enero se reserva para una nueva edición del Festival de Teatro Aficionado ‘Francisco Rubio’.

Tal y como aseguró el edil, el programa se completará con una programación musical que se dará a conocer «más adelante», lo que dará lugar a una propuesta muy variada «que invita a disfrutar del teatro, la música, la danza, el humor y de propuestas para toda la familia», según Martínez. Así pues, las entradas para estos espectáculos ya están a la venta, en su mayoría, en www.compralaentrada.com y, físicamente, en la Librería Gala, con precios que oscilan entre los 10 y los 20 euros. Las excepciones se corresponden con Viaje con nosotros, cuyos tickets se venden en www.comandantelara.com y cuestan 24 euros, y con Salvar vidas, que tiene un coste para el espectador de 16 euros en www.miguelassal.es.

Por fechas

Uno de los platos fuertes del programa llegará pronto: el 12 de febrero. Ese es el día elegido para la visita de José Sacristán, que a sus 88 años afronta con El hijo de la cómica un espectáculo en solitario basado en El tiempo amarillo, de Fernando Fernán Gómez. Además, el mismo ha sido el encargado de la adaptación y de la dirección de esta producción, que rinde homenaje al legado del autor recordando sus primeros años de vida.

Pero el mes de febrero incluye otros espectáculos como el citado Viaje con nosotros, del humorista y monologuista Luis Lara, conocido como ‘Comandante Lara’, que abrirá la temporada el día 6 con Jesús Tapia y Vicente Ruidos como «personal de cabina» para este tronchante vuelo. Y, un día después, será el turno de Miguel Assal, que cuenta con más de 13 millones de seguidores en redes sociales y que en Salvar vidas ofrece claves útiles para que cualquier ciudadano pueda, efectivamente, socorrer a cualquier familiar o amigo en caso de sufrir un percance que ponga en riesgo su salud.

Febrero se cerrará con La cabeza del dragón, de Valle-Inclán, y en marzo, el día 18, llegará a San Javier el grupo Las Niñas de Cádiz, una compañía con más de veinte años de experiencia en el carnaval de la localidad, autora de la emblemática Chirigota de las Niñas. Presentarán su espectáculo Cabaré a la gaditana, en el que fusionan la esencia del Carnaval con elementos del teatro, la performance y, por supuesto, la música.

El 17 de abril, los vecinos de la localidad podrán disfrutar de La Celestina: Hilando fino, de Apócope Teatro en producción con Arena Teatro y Danza, una adaptación en clave de humor que respeta la trama original del clásico del Siglo de Oro, de Fernando de Rojas. Y el 23 de mayo, Imanol Arias y María Barranco protagonizan la comedia Mejor no decirlo, una obra sobre los mecanismos de la comunicación en pareja, escrita por la francesa Salomé Lelouch y dirigida por Claudio Tolcachir. La pieza pone el foco en un matrimonio acostumbrado a medir sus palabras para no molestar; pareja que un bien día deciden romper con esa regla no escrita y soltarlo todo.

Por último, el 6 de junio se subirán al escenario cuatro actores de prestigio: Alicia Borrachero, Fran Perea, Elena Rivera e Itzan Escamilla con la obra El efecto, de Lucy Prebble, una obra que examina con profundidad y humor el origen del amor y los límites de la ética, y que llega a San Javier después de haberse estrenado en los Teatros del Canal, en Madrid.