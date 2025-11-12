El libro 'La quinta estrella', a la venta el 10 de diciembre

La murciana Rocío del Barco Redondo, traductora y correctora editorial, autopublica su primer libro 'La quinta estrella', que saldrá a la venta el próximo 10 de diciembre a través de la plataforma Amazon.

La escritora utiliza su perfil en Instagram @rocioscorner para comunicar las noticias sobre su libro y "crear una acogedora comunidad lectora", indica.

Cartel publicitario del libro / L.O.

Sinopsis de 'La quinta estrella'

Según las listas de poder, Darcy está en el puesto número 200 de los 200 alumnos de la aclamada academia Blackrose, lugar de estudio y residencia para alumnos con habilidades especiales. Perturbado y deprimido, vive en una constante batalla en busca de cualquier forma de avanzar, en la lucha de convertirse en alguien, de SER alguien.

El mayor honor de la academia es la posibilidad de convertirse en la nueva estrella, la QUINTA estrella de Blackrose, llegar a ser el número 1.

Durante un desastroso día, Alexis Erden, el temido director, le confiesa que tiene preparada para él una misión que le promete subir puestos, e incluso la posibilidad de convertirse en la estrella. Darcy desea tener el poder, pero esta misión implica algo mucho más grande de lo que puede llegar a imaginar. El momento de tomar una decisión marcará el comienzo de su nueva vida.