Literatura
Homenaje a Antonio Oliver Belmás en el Ayuntamiento de Cartagena
La Universidad Popular y el Patronato organizan un acto que contará con una ponencia de Francisco Javier Díez de Revenga y un recital
L. O.
El Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás, organizado por la Universidad Popular en colaboración con el Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver, celebrará esta tarde una jornada de homenaje al poeta en el Palacio Consistorial. Será un acto con entrada libre hasta completar aforo y que arrancará a las 19.00 horas en la sala de recepciones.
El evento contará con Francisco Javier Díez de Revenga, quien hablará de Antonio Oliver, su obra y el premio. El catedrático emérito de Literatura Española en la Universidad de Murcia es cronista oficial de la ciudad de Murcia y autor de diversas obras sobre la generación del 27, Miguel Hernández, Carmen Conde y Gabriel Miró, entre otros.
La iniciativa estará presentada por Fran Garcerá, técnico del Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver, quien tras la ponencia de Díez de Revenga dará paso a un recital en el que participarán Desirée Beltrán, finalista del VIII Premio Valparaíso; Ani Galván, galardonada con el XXXIX Premio ‘Carmen Conde’ de Poesía, y María Sánchez Saorín, ganadora del IV Premio de Poesía Joven ‘Tino Barriuso’. La lectura estará conducida por Isabel Hernández, profesora de los ‘Bazares de Letras’ de la Universidad Popular.
Este homenaje servirá como preludio para la lectura del fallo del jurado de la trigésimo novena edición de este premio, que tendrá lugar mañana, a partir de las 12.30 horas, en este mismo espacio. Además de conocer al ganador o ganadora, el acto contará con la actuación del cantautor local Río Viré, que interpretará una pieza inédita inspirada en un poema de Oliver.
- Ni las Fuentes del Marqués ni Blanca: el mejor mirador de otoño de Murcia está a solo 20 minutos de la capital
- El centro de discapacidad de Churra se convierte en un auténtico polvorín por maltrato, acoso laboral y hasta 'heces en la cafetera
- Estos son los posibles rivales para Cieza, FC Cartagena y Real Murcia en el sorteo de la Copa del Rey
- El Gobierno confina desde hoy aves de corral en 10 municipios de la Región de Murcia para no propagar la gripe aviar
- Cuatro mercadillos para vivir la Navidad en Cartagena
- Uno de los sospechosos del doble crimen de Mazarrón dormía junto a los cadáveres: se busca al tercer implicado
- Buscan a un joven brasileño desaparecido este martes frente al Palacio del Almudí de Murcia
- Espaldarazo del Ayuntamiento y el Ministerio a la Ciudad de la Justicia de Cartagena