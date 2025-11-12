Homenaje a Antonio Oliver Belmás en el Ayuntamiento de Cartagena

El Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás, organizado por la Universidad Popular en colaboración con el Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver, celebrará esta tarde una jornada de homenaje al poeta en el Palacio Consistorial. Será un acto con entrada libre hasta completar aforo y que arrancará a las 19.00 horas en la sala de recepciones.

El evento contará con Francisco Javier Díez de Revenga, quien hablará de Antonio Oliver, su obra y el premio. El catedrático emérito de Literatura Española en la Universidad de Murcia es cronista oficial de la ciudad de Murcia y autor de diversas obras sobre la generación del 27, Miguel Hernández, Carmen Conde y Gabriel Miró, entre otros.

La iniciativa estará presentada por Fran Garcerá, técnico del Patronato Carmen Conde-Antonio Oliver, quien tras la ponencia de Díez de Revenga dará paso a un recital en el que participarán Desirée Beltrán, finalista del VIII Premio Valparaíso; Ani Galván, galardonada con el XXXIX Premio ‘Carmen Conde’ de Poesía, y María Sánchez Saorín, ganadora del IV Premio de Poesía Joven ‘Tino Barriuso’. La lectura estará conducida por Isabel Hernández, profesora de los ‘Bazares de Letras’ de la Universidad Popular.

Este homenaje servirá como preludio para la lectura del fallo del jurado de la trigésimo novena edición de este premio, que tendrá lugar mañana, a partir de las 12.30 horas, en este mismo espacio. Además de conocer al ganador o ganadora, el acto contará con la actuación del cantautor local Río Viré, que interpretará una pieza inédita inspirada en un poema de Oliver.