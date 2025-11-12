Goyo Jiménez exhibe su ‘Misery class’ en Molina, Cartagena y Murcia

El exitoso cómico Goyo Jiménez aterriza hoy sobre las tablas del Teatro Villa de Molina en la que será la primera de las tres citas que tiene en la Región esta semana. Y es que el albaceteño también presentará su último espectáculo, Misery class, en Cartagena, mañana, y en Murcia, el viernes, en el Auditorio El Batel y el Víctor Villegas, respectivamente.

En concreto, Jiménez, especialmente popular por su trilogía Aiguantulivinamérica, ha preparado un monólogo al más puro estilo stand up comedy en el que reflexiona sobre las pequeñas miserias que todos compartidos y esas contradicciones que nos hacen humanos. Un espectáculo que ahonda en lo absurdo de la vida y que, como es habitual, está plagado de ingeniosas digresiones, observaciones certeras y, sobre todo, un humor marca de la casa de muchísimos quilates.

De hecho, para su espectáculo de esta noche en Molina (21.00 horas) ya no quedan entradas, y tampoco para el del sábado en Murcia (22.00 horas). Quien quiera ver a Goyo Jiménez y todavía no tenga sus tickets, solo podrá hacerlo mañana en Cartagena (21.00 horas): al cierre de esta edición, todavía quedaban localidades disponibles en el primer y, sobre todo, el segundo anfiteatro de El Batel, además de algunas butacas sueltas en platea. El precio oscila entre los 22 y los 26 euros más gastos de gestión.

Más comedia

Pero el espectáculo del albaceteño no es el único show cómico que hay programado esta semana en la Región. Y es que el festival Murcia Sonríe continúa con su intensa programación y mañana lleva también a El Monaguillo a Águilas. Presentará, a partir de las 21.00 horas, Efectivi-wonder, un viaje por la infancia del querido monologuista que, a su vez, funciona como una comparación entre el antes y el ahora, entre la generación de TikTok y la que se divertía tirándose piedras los unos a los otros, dice. Pero el marbellí, como Jiménez, también hará un triplete, ya que el viernes estará en El Batel de Cartagena (21.00 horas) y el sábado en el Teatro Capitol de Cieza (20.00 horas). Para todas sus actuaciones quedan todavía algunas localidades libres.

Completa la programación del fin de semana la murciana Kika Frutos, que sigue con la gira de su primer espectáculo cómico, La tele que me parió. Este fin de semana, la también presentadora e influencer pisará las tablas del Teatro Trieta de Moratalla (viernes, 21.00 horas) y del Bernal de El Palmar (sábado, 21.00 horas). Para este último ya no quedan entradas.