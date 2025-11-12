La personalísima propuesta de Eugenio Fernández llega a Mr. Witt

Esta noche arranca la tercera y última semana de la presente edición del Cartagena Jazz Festival, y lo hace, como es habitual, en Mr. Witt Café, que cada miércoles se convierte en el lugar en el que la música toma forma. En concreto, el encargado de que eso ocurra hoy será el pianista Eugenio Fernández.

La suya es «una propuesta que trasciende etiquetas, aunque bebe del flamenco fusión y el jazz», explica Eugenio González, director del festival. «Pero no se trata de una fusión premeditada, sino del resultado natural de un recorrido vital y musical impregnado de aprendizajes diversos», añade el también director general de Cultura de Cartagena.

De hecho, Fernández prefiere no encasillar su arte entre géneros concretos, aunque adelanta que su repertorio incluirá varios estilos tradicionales del flamenco, como bulerías, alegrías, tangos y rumbas, pero siempre teñidos de un sutil y elegante toque jazzístico. «Música en estado puro, con identidad propia», sintetizan desde el festival.

El concierto arrancará a las 21.30 horas y las entradas, a 5 euros, se podrán adquirir en el local o a través del teléfono 619 123 627. Las mesas se asignan por orden de reserva y el aforo estará limitado a 90 personas.

Próximos conciertos

La última semana del Cartagena Jazz Festival continuará mañana con un viejo conocido, Matthieu Saglio, uno de los violonchelistas más apasionantes de su generación. Además, es uno de los precursores en la introducción de este instrumento en el flamenco, cosa que hizo con el grupo Jerez-Texas. Su actuación, en formación de cuarteto, tendrá lugar en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy a partir de las 20.30 horas.

En lo que respecta al fin de semana, este volverá a estar protagonizado por los conciertos de El Batel, en especial por los programados durante la tarde. El primero, el del viernes, estará protagonizado por el combo formado por Dorantes y Moises P. Sánchez, dos genios del piano que unen sus tradiciones flamenca y jazz, respectivamente. El sábado será el turno de la vocalista norteamericana Stacey Kent, mientras que el domingo visitará Cartagena una de las voces más fascinantes del jazz contemporáneo, Cécile McLorin Salvant, que será la encargada de cerrar esta cuadragésimo cuarta edición.

En lo que respecta a las matinés, The Sentimental Gentlemen se encargarán del concierto gratuito del mediodía del sábado en la Plaza del Icue: hablamos de una banda madrileña que se dedica a interpretar exclusivamente swing de los años treinta y cuarenta. Y los murcianos Perro ampliarán horizontes para el festival el domingo en la terraza del auditorio.