Literatura
Pérez-Reverte pasará hoy por Cartagena y Murcia
El afamado autor presentará ‘Misión en París’ para los medios en la ciudad portuaria y mantendrá un coloquio por la tarde en la capital con Sergio Vila-Sanjuán
L. O.
Arturo Pérez-Reverte, de actualidad tras la publicación de su último libro, Misión en París (2025), hace apenas unas semanas, estará hoy en Cartagena y Murcia. Lo hará de la mano de la Fundación Cajamurcia, pero solo el segundo de los actos –el de la capital del Segura– estará abierto al público.
En concreto, el afamado escritor y periodista presentará esta mañana en el Aula de Cultura que la Fundación mantiene en Cartagena su último trabajo, el que supone la vuelta del capitán Alatriste catorce años después de su última aventura. No obstante, la convocatoria no se ha hecho extensiva a toda la ciudadanía, sino que se ha cerrado a medios de comunicación.
Sin embargo, los seguidores del cartagenero podrán disfrutar de él en Murcia a partir de las 19.00 horas en Las Claras. Allí, Pérez-Reverte mantendrá un encuentro con Sergio Vila-Sanjuán durante la que será la segunda y última jornada del ciclo ‘Diálogos’. Juntos, charlarán sobre el oficio de escribir, el paso del tiempo, la lectura como destino y el lugar del escritor en la sociedad contemporánea. Ambos autores compartirán anécdotas, reflexiones y perspectivas sobre cómo se construye una obra literaria y cómo se sostiene una voz en medio de la fugacidad del presente. La entrada, como ya se ha señalado, será libre hasta completar aforo, pero también podrá seguirse por Youtube.
