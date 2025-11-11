"Más oscuro, amargo y con más remordimientos": Pérez-Reverte presenta en Cartagena la última entrega del capitán Alatriste

No era el hombre más honesto, ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. 14 años después de su última aventura en tierras italianas, Arturo Pérez-Reverte desempolva la gallardía del espadachín literario más famoso del siglo de Oro, esta vez en tierras francesas.

El académico presenta esta tarde en su Cartagena natal, y el lugar que da nombre al tercio en el que se enrola Alatriste, la última novela de la saga, publicada 29 años después de la primera entrega del veterano de las guerras de Flandes.

París acoge esta conjura en la que Alatriste enfrenta su espada con la de Athos, el famoso mosquetero de Dumas, mientras en la sombra el Conde Duque de Olivares mide su fuerza con el Cardenal Richelieu. Uno intenta conservar la hegemonía del imperio, el otro consolidar una nación unida, así llega el soldado hasta la capital francesa, por mediación de Francisco de Quevedo, para jugarse otra vez el pellejo en nombre de su rey.

En estos casi treinta años ha pasado Alatriste de figura literaria a referencia en el imaginario colectivo, “estoy muy contento de cómo el libro ha ido durante mucho tiempo calando entre los lectores. El otro día me hizo muy ilusión estar en Toledo porque había 700 chicos y todos tenían el libro”, explicó el autor en un encuentro previo con la prensa en el Centro Cultural Fundación Cajamurcia de Cartagena.

Pérez-Reverte se mostró orgulloso de haber ayudado a que esa pequeña parcela de la historia española que es el Siglo XVII “sea más conocida, más asumida, que entendamos mejor lo que somos, sabiendo lo que fuimos”.

Reconoció el escritor cartagenero que debía un Alatriste y más y que había cumplido su compromiso con los lectores, aunque tras 15 años sin escribir una nueva misión del capitán, sin pagas ni graduación como tal, “no sabía si esta vez sería bien recibido”.

Si bien su propio reencuentro con el personaje ha sido fácil, “porque Alatriste es un tono determinado, está hecho en un lenguaje que no es ni antiguo ni moderno, es un híbrido muy trabajado, para que teniendo el aroma clásico funcione con lo moderno, por el cual entré en la Real Academia Española”.

Además, el autor de otras novelas como Falcó destacó que ha sido fácil la vuelta del espadachín porque “es un Alatriste más oscuro, amargo con más remordimientos, pero yo también lo soy, soy más mayor, cuando tienes menos futuro que pasado miras atrás con más detenimiento”.

"El Alatriste que sale esta vez es más oscuro, mira más hacia atrás, tiene más remordimientos y es más sombrío. No soy sombrío, pero sí puedo entender a los que lo son. Si ahora tuviera treinta años a lo mejor no habría podido hacer el Alatriste que he hecho, pero como ya tengo los estragos suficientes, en ese sentido ha sido fácil”, afirmó el escritor.

Porque aunque Pérez-Reverte no sea el Capitán Alatriste, ambos miran el mundo igual, como un lugar peligroso lleno de fulanos peligrosos en el que lo más importante es saber identificarlos para que no te pille por sorpresa una estocada en el estómago.