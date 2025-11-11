‘Mu-tantes’ regresa con música en vivo, performances y ponencias

El Centro Párraga de Murcia acoge este viernes y sábado, 14 y 15 de noviembre, la quinta edición del festival Mu-tantes, que, bajo el lema de ‘Ecosistema’, ofrecerá conferencias, performances y música en directo; eso sí, siempre desde una óptica contemporánea y de vanguardia.

Entre los ponentes están Erik Harley, creador del ‘Pormishuevismo’, y Cora Novoa, productora, DJ y fundadora del sello Seeking the Velvet. Otros conferenciantes serán Verónica Fuerte-Hey, Fátima Valldeperas, Ausias, The Clueless, Ricardo Villoria, Garbo Studios y la gente de Abono, de IED Madrid. Además, se ha organizado la mesa redonda ‘Yo fui un mutante’ con Lola Baños, Emilio Cerezo y Arturo Méndez.

Tanto la noche del viernes como la del sábado, el festival ofrecerá actuaciones en directo con artistas como Lolo & Sosaku, Kabeaushé, Cora Novoa, Tirana y Alex Augier, mezclando música, arte visual y performances. Asimismo, ‘Ecosistema’ contará con una muestra y un taller.

La programación fue presentada este lunes en el mismo Espacio 0 en el que se desarrollarán las actividades. Tóbal Sánchez, el director creativo del proyecto, fue el encargado de desgranar ante los medios esta edición, mientras que el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, aseguró que, «si Mu-tantes siempre suponía un impactante encuentro de creatividad, este año va más allá: hacia la experimentación y la puesta en escena en directo como núcleo de la experiencia».

Riesgo y ambición

En este sentido, desde el festival aseguran que el proyecto –que nace como «un entretejido de disciplinas, talento, tecnologías, sonidos, espacios y personas»–, no solamente continuara este 2025 con su voluntad de promover talento emergente junto con el consolidado, sino que con esta edición da un paso más allá: «Ecosistema es también la edición más arriesgada y ambiciosa, donde lo interdisciplinar, el riesgo creativo y el cruce de lenguajes se convierten en herramientas para abrir nuevos territorios. Un punto de encuentro donde reflexión, práctica, arte en vivo y comunidad se entrelazan para marcar un antes y un después en la historia del festival».

Así, el Centro Párraga se convertirá en «un torbellino de creatividad, un punto de encuentro para artistas sin miedo a llegar a nuevos lugares», añadió Cebrián, que invitó a los interesados a consultar un programa que ya está disponible en la web www.mu-tantes.com. Allí también es posible comprar las entradas para el evento, que tienen un precio de 42 euros, 25 si solo se quiere disfrutar de las performances y conciertos de Lolo & Sosaku, Kabeaushé, Cora Novoa, Tirana y Alex Augier. Estas tendrán lugar durante la noche; a lo largo de la tarde –a partir de las 16.00 horas– se sucederán las ponencias sobre diseño, arte, creatividad, música o fotografía donde conocer el proceso creativo y el lado más personal de los artistas y profesionales más punteros del panorama nacional.