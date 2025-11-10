Veintisiete voces homenajearán la figura de Antonio Machado en Murcia

El próximo miércoles 19 de noviembre, a las 19.00 horas, el Aula de Cultura de Cajamurcia (en la Gran Vía) acogerá el homenaje Ligero de equipaje, un evento dedicado a la figura del poeta Antonio Machado, que reunirá a 27 participantes entre músicos, actores, bailarines y lectores.

La cita, creada y dirigida por la periodista y gestora cultural Lola Gracia, cuenta con el apoyo de la Fundación Cajamurcia y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (sede de Cartagena). El tributo combina recitales, música y danza para celebrar la vigencia de la palabra machadiana en el 150 aniversario de su nacimiento.

Artistas invitados

Entre los artistas invitados destacan el ganador de Operación Triunfo 2020, Flavio, junto a los cantantes Oché Cortés, María Conesa (participante de La Voz) y Dora Helena. El elenco se completa con los actores Salvador Serrano, Javichou y Josefo, la bailarina Leonor Jiménez y el percusionista Álvaro Hernández.

Durante el homenaje se recitarán y versionarán algunos de los textos más conocidos del poeta andaluz. Sonarán piezas como La saeta, Retrato, Las moscas, Parábola o Españolito, popularizadas en su día por Joan Manuel Serrat. También se interpretarán Yo voy soñando caminos e Inventario galante, temas musicalizados por Alberto Cortez en la década de los ochenta. La bailarina Leonor Jiménez acompañará con su danza los versos que el cantaor Enrique Morente convirtió en cante bajo el título Yo escucho los cantos.

Los lectores

Los encargados de la lectura poética conforman un grupo diverso y heterogéneo, integrado por Txema Almela, Carmen Cantabella, Ana Cáceres, Alberto Caride, Isabelle García Molina, Purificación Gil, Lara Hernández, Marisa López Soria, Gonzalo Marco, Carmen Martínez Marín, Jesús Miguel Pacheco, Alfonso Pérez, Mamen Piqueras, Jawad Romaili, Consuelo Ruiz Montero, Teresa Vicente y Julián Vigara.

El homenaje coincide con la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Antonio Machado, una figura esencial de la literatura española cuya vida y obra quedaron marcadas por el exilio y la tragedia de la Guerra Civil. Machado falleció en Collioure (Francia) en 1939, tras un camino vital de compromiso ético e intelectual. Su nombre fue depurado durante la dictadura y no fue restituido oficialmente en su cargo docente hasta 1981.

Según la creadora del evento, Lola Gracia, la poesía del autor de Campos de Castilla «es zen, universal. Es popular, profunda y exquisita». La periodista recuerda que Machado «amaba con fervor a España» y que afirmaba: «Tengo un gran amor a España y una idea de España completamente negativa. Todo lo español me encanta y me indigna al mismo tiempo».