La ‘Tauromaquia’ de Goya, al completo y por primera vez en Murcia

El Museo Ramón Gaya de Murcia expone por primera vez la serie completa de grabados dedicados a la tauromaquia de Francisco de Goya, compuesta por un total de 40 obras: 33 planchas que son las que se conocen como componentes de esta serie, y siete más que estaban grabadas a doble cara y que ahora se incorporan a esta muestra.

Los grabados, originales en aguafuerte de pequeño tamaño, se pueden ver desde este lunes hasta el próximo 28 de diciembre de manera gratuita en la planta baja del museo, que quiere así rendir homenaje a uno de los pintores más admirados por Ramón Gaya, que incluso reprodujo parte de su obra, haciendo copias de cuadros como La Maja Vestida o Los Fusilamientos del 2 de Mayo para las Misiones Pedagógicas, que durante la Segunda República acercaron el arte a zonas rurales de España.

Según ha detallado el comisario de la exposición, el galerista y coleccionista Emilio Morales, esta serie de la tauromaquia es la tercera de las que hizo Goya, a quien ha considerado uno de los mejores grabadores de la historia del arte, junto con Rembrandt, Durero y Picasso.

En total a lo largo de su vida el genio de finales del XVIII y principios del XIX elaboró unos 250 grabados, cuyos modelos originales se encuentran en el Museo del Prado.

Parte de la colección de la tauromaquia ya se expuso en Murcia en 2016, si bien es la primera vez que la serie puede verse completa, con los siete grabados que se encontraban en la doble cara de las 33 placas, y que datan de 1816.

Hay además otros cuatro grabados de tema taurino que Goya realizó en los últimos años de su vida en Burdeos y que no están incluidos en esta muestra.

Morales ha explicado que Goya quiso con estos grabados homenajear a los numerosos amigos toreros que tuvo, y entre ellos destaca la figura de Pepe Illo, cuya muerte en la plaza de toros en Madrid presenció el pintor y reflejó en tres de estas placas.

Para el alcalde de Murcia, José Ballesta, esta es una de las exposiciones más esperadas de esta temporada en la ciudad, ya que acerca a una de las figuras más destacadas del arte español de todos los tiempos.

Coincide además con el cierre del año en que se cumplen 35 años de la apertura del Museo Ramón Gaya y 20 años desde el fallecimiento del artista murciano.