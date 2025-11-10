Qué le contó el cantante murciano Walls a Ed Sheeran en LOS40 Music Awards Santander 2025

El murciano Walls vivía el pasado 7 de noviembre una de las noches más especiales de su carrera en los LOS40 Music Awards Santander 2025, donde se hizó con el galardón a Mejor Vídeo Musical por 'Haz lo que quieras conmigo'.

El videoclip, una producción de Proserpa Films para Warner Music Spain dirigida por Max Lusson y con la actriz Sofía Colodrón como protagonista, ha sido un auténtico fenómeno en redes sociales desde su estreno. Su estética cuidada, el simbolismo visual y la carga emocional de la historia lo han convertido en una de las piezas más comentadas del año.

El tema es una balada que combina vulnerabilidad y nostalgia y que lleva meses sonando en TikTok y en las principales plataformas de streaming. Su verso más famoso (“dejar más huequito pa los dos”) se ha convertido en lema sentimental para miles de usuarios, confirmando el impacto del artista murciano en el panorama nacional.

Pero la noche de Walls no solo brilló por el premio. Otro de los grandes protagonistas fue Ed Sheeran, que se llevó tres estatuillas (incluido el Global Icon) y ofrecía una de las actuaciones más aclamadas del evento, interpretando en directo Azizam y Sapphire, dos de los temas más destacados de su nuevo disco Play.

El vídeo de Walls y Ed Sheeran hablando en la gala

Horas después de la gala, el propio Walls compartió en su perfil de TikTok un breve vídeo que ha revolucionado a sus seguidores: en él aparece conversando con Ed Sheeran, entre el bullicio del público, con esta frase: “I was born in Murcia”.

El detalle no pasó desapercibido, sobre todo teniendo en cuenta que Ed Sheeran mantiene un curioso vínculo con la Región de Murcia. Hace apenas unos meses el británico sorprendió a todos los vecinos de La Algaida, en Archena, enviando un vídeo para felicitar las fiestas patronales del pueblo. El gesto emocionó a los asistentes, que recordaron que el músico visitó la zona siendo niño, cuando acudió a la boda de su primo con una vecina del lugar.