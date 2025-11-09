Tigran Hamasyan, el próximo Keith Jarreth, actúa hoy

Tigran Hamasyan (Gyumri, Armenia, 1987) es el pianista de quien todo el mundo habla. Hijo de una familia armenia que emigró a Estados Unidos cuando tenía 16 años, se ha convertido en una de las referencias más contundentes del jazz contemporáneo, gracias a un directo que ha deslumbrado a músicos como Brad Mehldau y Herbie Hancock. Trilok Gurtu, con quien ha girado a menudo, dice: "Toca el piano como un raga; es el próximo Keith Jarrett". Se le considera uno de los pianistas/compositores de ‘jazz-meets-rock’ más notables y distintivos de su generación.

Virtuoso del piano con poderío ‘groove’, Hamasyan fusiona a la perfección la improvisación del jazz y el rock progresivo con el rico folclore de su Armenia natal, la música minimalista, la electrónica, la canción de autor e incluso el metal. Ha pasado por influencias diversas que lo llevaron a actuar en festivales y competiciones cuando tenía once años y ganar el concurso de piano del Festival de Jazz de Montreux en 2003. Lanzó su álbum debut, World Passion (2004), a los diecisiete años. Al año siguiente ganó el prestigioso Concurso Internacional de Piano de Jazz Thelonious Monk. Su álbum A Fable (2011) fue galardonado con un Victoire de la Musique (equivalente a un Grammy en Francia).

Hamasyan explora con profundidad tanto sus raíces culturales como las posibilidades técnicas y emocionales del piano. En sus obras más recientes ha incorporado coros, música sacra armenia y estructuras casi cinematográficas, consolidándose como una voz única dentro del jazz contemporáneo más vanguardista. Su último álbum, The Bird of a Thousand Voices, es probablemente el proyecto más ambicioso en la carrera del pianista armenio: un álbum doble que supera los 90 minutos y se amplía hacia una experiencia multimedia que incluye documental, película y videojuego. La idea y el argumento se inspiran en un antiguo cuento armenio sobre un héroe que viaja a reinos desconocidos para encontrar un pájaro mítico cuyas mil canciones diferentes conseguirán que el mundo despierte y goce en armonía. Tigran Hamasyan es, sin duda, muy especial. (Tigran Hamasyan actúa hoy, a las 19.30 horas en El Batel).