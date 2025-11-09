José Carlos Nievas: La vanguardia posible

Es un artista visual de gran prestigio. José Carlos Nievas Muñoz nació en Bujalance, en la provincia de Córdoba y, tras un periplo laboral y artístico por grandes ciudades, un día aterrizó en Murcia, donde ha montado La Innovadora, una pequeña galería que está marcando tendencia en los ambientes culturales de la capital. Ha trabajado como fotógrafo y diseñador para importantes museos, espacios artísticos, grupos teatrales y musicales. Estudió Publicidad y Artes y Oficios en la ciudad de la Mezquita. A nuestra Región vino por su pareja, Andrés Peláez, creador del Museo Nacional de Teatros: “Nos conocimos en la Fundación Gala, de la cual yo era fotógrafo y él uno de los patronos”, y me cuenta que enseguida empezó a trabajar como freelance, al tiempo que participaba en multitud de concursos fotográficos. Como anécdota, me habla de cuando fue becado por una gran institución para trabajar y ampliar estudios en Nueva York, pero que no fue porque aquí tenía muchísimo trabajo como fotógrafo de prensa y también de artes escénicas.

Es hijo de campesinos y desde pequeño les ha ayudado, sobre todo en la temporada de la aceituna; no se le caen los anillos, y por eso valora a las personas, tengan un doctorado o sean gentes sencillas: “Yo respeto a todo el mundo, pero por lo que sea no soy conservador, ¿qué le vamos a hacer?”, me dice divertido, mientras le confieso que el nombre de su galería, La innovadora, ya es toda una declaración de intenciones, muy en la línea de su trayectoria artística, siempre con exposiciones, trabajos y propuestas tan creativas como novedosas. De entre sus trabajos excepcionales le recuerdo a José Carlos una portada de la conocida revista La Fotografía, un chico con una copa de cristal, un contrapicado con el cielo de fondo; fue uno de sus muchos premios y aún la conservo.

Me confiesa: “Me interesan las vanguardias, lo nuevo y lo transgresor que, por cierto, siempre parte de la tradición”. Además de su trabajo fotográfico, Nievas siempre ha destacado en trabajos de videocreación, desde videoclips musicales hasta otras incursiones artísticas de imagen en movimiento. Me dice que “mi secreto es haberme rodeado siempre de gentes de mucho talento”. El videoarte me interesa mucho y lo he realizado siempre con gentes muy creativas, cooperativas artísticas y grandes creadores. También he trabajado mucho con proyectos de escenografía de musicales y de óperas”. Seguimos hablando, un tema nos lleva a otro y, claro, hablamos del último trabajo de Rosalía, que no se habla de otra cosa: “Me encanta este disco y su tratamiento audiovisual; ella tiene un talento fuera de lo normal. No hay nada mejor que un artista venda y pueda comer de su trabajo. No creo que los artistas malditos sean mejores ni más especiales”.

Me asombra su currículum tan extenso, la cantidad de exposiciones y exposiciones que ha hecho, los premios ganados… y me dice: “No he parado de trabajar, pero el currículum es un listado de cosas que ya no vas a volver a hacer”. En Murcia está desde 2019; antes residió en Madrid. En La Innovadora tiene un socio, Ricardo Sánchez Guerra. Siempre a la última, hablamos de inteligencia artificial, como no podía ser menos: “La IA es una herramienta más, a la que hay que sacar partido, como a todas. Tenemos que vivir en el tiempo que nos ha tocado vivir; algo parecido a lo que ahora sucede nos pasó cuando llegó el CD o cuando llegaron las cámaras digitales. Los puristas piensan que todo se va a ir a freír espárragos, pero con el tiempo te das cuenta de que la vida sigue y la creación artística también”. Me reconoce que “estoy muy a gusto en Murcia. En Madrid tenía mucho contacto con los grupos musicales murcianos; son de primer orden, y los artistas plásticos también, así que cuando vine a la Región ya sabía que venía a un lugar privilegiado para la cultura. Me parece increíble el Centro Párraga y tantas cosas. Para mí ha sido muy positivo conectar con gentes punteras en el arte contemporáneo, como Pedro Alberto Cruz, que ha escrito ese manual de cabecera a nivel mundial sobre la performance, la Espasa de la Performance, diría yo”.

Me habla de sus próximos proyectos, de la selección de artistas que va trayendo a exponer a La Innovadora. Tiene un proyecto que va a dar qué hablar: una exposición de “casas de música raras y difíciles de guardar”, con la participación de 18 artistas murcianos y andaluces, artistas de primer nivel y de gran impacto. La intención de La Innovadora es crear comunidad, vincular artistas de todos los ámbitos: músicos, pintores, diseñadores… crear un vínculo entre ellos. Hay que potenciar la creatividad, posibilitarla, cuidarla y enriquecerla”. Lo veo entusiasmado con nuestra Región, le interesa todo lo que se mueve: “Me gusta el flamenco de los festivales de Lo Ferro o el Cante de Las Minas, me interesan mucho los trovos, los encuentros de cuadrillas… Esta tierra es muy rica culturalmente, como también lo es su gastronomía. Murcia siempre ha estado en el radar y yo la he seguido de cerca, desde la Conservera de Ceutí, el encuentro de cuadrillas y el museo de Barranda, el maestro Paco Salinas, toda una institución fotográfica…”

Me confiesa otras aficiones: es coleccionista compulsivo de vinilos, diseñador gráfico y creador de portadas para grupos musicales. Durante años usó la técnica de colorear a mano fotografías para elaborar carteles, una técnica que nunca podrá ser superada por los trabajos digitales, y me confiesa que siempre le ha gustado compaginar lo nuevo con lo antiguo, técnicas del siglo XIX con las del siglo XXI. Y lo que nunca ha dejado de lado han sido sus trabajos en publicidad ni los de TV; no es de extrañar que siga siendo muy reclamado para impartir cursos y seminarios especializados para estudiantes de artes visuales y para artistas del ramo. Lo mejor: tener un artista y gestor cultural de su valía en Murcia, que está haciendo de La Innovadora todo un lugar de encuentro y difusión de la cultura y el arte contemporáneo.