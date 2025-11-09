Javier Fuster (@Jabifus): «Murcia sería Géminis, tiene esa dualidad: calma total por un lado y fiesta y tradición por otro»

¿Quién es Javier cuando no está frente al micro ni rodeado de planetas y energías cósmicas?

Pues soy una persona normal, la verdad. Periodista, amante de la comunicación, me flipan los juegos y los videojuegos... Y al final soy como una bruja del siglo XXI, pero en versión muy terrenal. Soy muy peculiar, creo que eso marca la diferencia.

¿Cuándo pasaste de mirar el cielo por curiosidad a convertirlo en tu propósito profesional?

Creo que, irónicamente, triunfas cuando no buscas vivir de eso. En mi caso nació de algo supergenuino: me encantan los vídeos desde pequeño y siempre me llamó todo lo esotérico, la astrología, la magia... y cuando junté ambas cosas surgió esto. Lo hice por pasión, no para sacar rédito, y ahí está la clave.

¿Qué crees que conecta tanto con la gente en tu forma de comunicar la astrología?

Dentro del mundo de la astrología hay mucha competencia y, si te siguen, es por algo. Creo que tengo una forma distinta de comunicar, muy cercana, sin querer hacer de esto una comedia (que ya hay mucho contenido así). Mi estilo engancha, al menos eso me transmiten siempre.

¿Dónde está la clave: en cómo lo cuentas o en lo que la gente busca hoy en día?

Para mí está en cómo lo cuentas. Puedes hablar de horóscopos, pero si no conectas, da igual. Con tanta masificación en redes, el tono, la naturalidad y la autenticidad marcan la diferencia. Y sí, mi lenguaje conecta mucho con gente joven, que es gran parte de mi audiencia. Eso ayuda muchísimo.

¿Qué te ha aportado divulgar en directo en televisión?

Me ha quitado miedos y me ha hecho ser consciente del alcance real. En redes ves números, pero en la tele la conexión es distinta: te paran por la calle, te dicen: «Me despierto contigo»... Es muy bonito. También es verdad que nunca había habido un espacio en España para la astrología como el que hago en Aruser@s. No es solo horóscopos: mezclo cotilleo, ‘celebrities’ y astrología, y creo que eso ha sido parte del impacto. Ha enganchado mucho al público, y la verdad, es muy guay.

¿Recuerdas el primer vídeo que se hizo viral?

Sí, el de «qué canción de reggaetón eres según tu signo». Pasó del millón cuando mi cuenta era pequeñísima, en 2020 o 2021, cuando nadie era lo que es ahora. Vi que gustaba y dije: «Vale, vamos a darle». También es verdad que por aquellos tiempos subía cinco vídeos diarios.

¿Te ha costado que tomen tu trabajo en serio por tratar temas espirituales?

Hay gente que no cree, hay gente maleducada... Como en todo. Pero tengo la suerte de que me da bastante igual lo que piense quien no me importa. Mientras seas honesto y no engañes, la gente lo percibe. Críticas recibí pocas, y las que más fueron al principio por la tele, porque aparento menos edad de la que tengo, fíjate tú.

¿Qué ritual recomiendas para bloquear la mala energía de alguien o limpiar un ambiente cargado?

Un ritual de sal es lo mejor, sobre todo en luna llena o luna nueva, para acompañar esos ciclos de inicio y cierre. Si además usas minerales alineados con tu signo —como explico en mi libro—, potencia muchísimo la energía. Hay mil formas de limpiar la mala vibra, pero la sal es un básico.

En el mundo espiritual hay cada vez más «vendehumos». ¿Cómo diferencias a quien de verdad cree y comparte con rigor, de quien solo busca aprovecharse del ‘boom’ místico?

Muy fácil: si el 90 % de su contenido es vender, ya sabes. Yo tengo mi tienda, claro, pero no estoy ametrallando todo el día. Se nota quién lo hace por pasión y quién por negocio. Y oye, cada uno con sus motivos, pero se huele rápido.

Has llevado tu pasión por la astrología al terreno del emprendimiento con eldesvandemerlin.es. ¿Qué ha sido lo más difícil y lo más bonito de crear tu propia tienda esotérica?

Lo más bonito: buscar productos que yo mismo echaba en falta, desde inciensos a rituales o simbologías, y ofrecerlos a buen precio. Lo más duro: Hacienda, sin duda (los autónomos me entenderán). Emprender cuesta, pero con esfuerzo y constancia todo llega.

Como murciano, ¿hay algún punto de la Región de Murcia que creas que tiene una energía especial?

El mar, sin duda. Y en Murcia tenemos el Mar Menor, que es una pasada. Desde pequeño veraneo en Lo Pagán, las salinas... Para mí esa zona tiene una energía brutal, quizá porque la llevo dentro desde niño. Eso marca.

Si Murcia fuera un signo, ¿cuál sería y por qué?

Géminis. Tiene esa dualidad: calma total por un lado y fiesta y tradición por otro. Mucha gente critica a Géminis sin conocerlo... Igual que pasa con Murcia. Pero cuando la conoces, te conquista. Como es mi caso: después de vivir en Madrid años, no la cambiaría por nada.

¿El mejor y el peor signo del zodiaco?

Mi favorito, Piscis, por supuesto. Intuitivos, empáticos, todoterreno... Aunque sí, depende del sol, la luna y el ascendente. También adoro Tauro, por esa cabezonería sana y estabilidad que tienen. Y el que peor llevo es Acuario: muy palomita suelta, me pone nervioso. Pero bueno, tengo amigos Acuario, así que tampoco pasa nada. Nadie es perfecto (ni ningún signo tampoco).

¿Cuál es el signo más infravalorado del zodiaco?

Me vuelvo a repetir... Géminis, sin duda. Se le critica mucho sin razón. Tiene mala fama injustificada, pero cuando lo conoces de verdad cambia la percepción. Muy injusto todo lo que se dice.

¿Qué no veríamos nunca en tu perfil, aunque garantizara millones de visualizaciones?

Contenido viral fácil tipo «destrozar un signo sin sentido» solo por visitas. En mis inicios quizá algún vídeo así cayó, pero ahora tengo claro mi camino. No salgo de mi línea, aunque eso signifique perder visualizaciones. Prefiero calidad a ruido.

Si mañana desaparecen las redes, ¿seguirías leyendo el cielo o escribirías sobre otra cosa?

Seguiría leyendo el cielo. Cuando hubo el apagón tuve un momento de «qué paz», pero luego sentí la necesidad de volver a compartir. A veces te planteas bajar el ritmo, pero nunca dejarlo. Tomo descansos, sí, pero dejarlo del todo no lo veo por ahora.