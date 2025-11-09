Asian Film Festival de Barcelona: El cine asiático que viene

Y llegó finales de octubre. Mi obligada cita con el Asian Film Festival de Barcelona se retoma tras dos años de ausencia al no poseer el don de la ubicuidad y encontrarme en esas fechas en uno de los países que siempre forman parte de la programación de este festival (19 películas, nada más y nada menos) y que nos trae joyas maravillosas. ¿Adivinan cuál?

Más de 120 películas de autor procedentes de 22 países de Asia y el Pacífico en 8 sedes a lo largo de la Ciudad Condal. Esta ha sido la ambiciosa apuesta para esta décimotercera edición, que CasaAsia, organizadora del festival, con gran esfuerzo, nos ha brindado.

Me encuentro escribiendo esta mezcla de crítica-crónica-artículo en el ecuador del festival, metafóricamente, y, físicamente, en una confitería en el barrio chino de Barcelona que, casualmente, se llama Forn de pa Feliç (Horno de Pan Feliz). Acabo de comerme un 菠萝包 ‘/bōluóbāo/’ delicioso relleno de taro y mochi con un café para hacer honor al lugar. Y con esta actitud, y tras ordenar las trece películas que hasta ahora he visionado, comenzamos este viaje a través de China, Malasia, Mongolia, Filipinas, India, Japón, Afganistán y Kirguistán. Porque sí, creo firmemente que el cine, al igual que la literatura, es necesario para enseñarnos a pensar, a desprendernos de nuestro ‘yo hegemónico’ y ponernos en la piel de otras realidades, no por ello peores, y así, salir del cascarón que nos limita mentalmente, pero en el que algunos tan cómodos parecen encontrarse.

Una selección de películas

Uno de los ‘sold out’ rotundos ha sido la esperada Resurrection, del aclamado Bi Gan. Estrenada a nivel mundial y premiada en Cannes con el Premio Especial del Jurado en mayo y en España, en la reciente Seminci de Valladolid, esta joya de 160 minutos de duración es una de esas películas que no pasará desapercibida y que traerá tanto enamorados como detractores.

Para mí, sin duda, la mejor película del festival hasta ahora. Un ejercicio maestro y complejo de ‘cine’ en mayúsculas, un juego onírico entre realidad y ficción, con nieblas, luces y sombras de por medio, dividido en cinco capítulos correspondientes a los 5 sentidos. Los fantasmas o ‘soñadores’ deambulan sin perder la ilusión como estrellas luminosas en un mundo oscuro que ha perdido su capacidad de emocionarse y soñar, a cambio de la inmortalidad, y donde distinguir lo real de lo ficticio sólo es posible a través de las narrativas mostradas por el propio cine, que se convierte en lo único de lo que te puedes fiar.

Para los cinéfilos será un divertido juego buscar los sutiles, y no tan sutiles, guiños a películas del siglo XX y XXI, desde sus comienzos hasta la actualidad, tanto del cine occidental como el hecho por sus compatriotas. Habrá que estar atentos porque no solo serán guiños visuales en cuanto a planos cinematográficos icónicos como la sombra en Nosferatu de Murnau, sino que también formarán parte importante del juego la música (en una escena suena Butterfly, que nos remite a A la deriva de Jia Zhangke) o la iluminación (Wong Kar Wai)… Todo esto de la mano de la magnética actriz taiwanesa Shu Qi y el polifacético Jackson Yee como protagonistas, acompañados de actores como Mark Chao, Zhang Yi o Lee Hong-Chi, que también participó en Largo viaje hacia la noche, película que terminó de catapultar a este director en occidente, tras su ópera prima Kaili Blues. Cabría también destacar la banda sonora a cargo de los franceses M83.

As the river goes by, de Charles Hu. / L. O.

Madre Films y Filmin distribuirán la película en España y, aunque no se sabe con seguridad cuándo se estrenará en cines, se barajan fechas como el 1 de abril de 2026. Habrá que esperar un poquito.

Seguimos en China (soy consciente de que no parezco objetiva), con los largometrajes Green wave, del director Lei Xu, y As the river goes by, de Charles Hu. La primera es una pieza entrañable y divertida sobre la relación de un padre (tradición) y su hijo (modernidad) que transcurre en la bella Beijing. La segunda, un drama rodado en Henan con una historia circular de idas y venidas al pasado, causado por un trauma durante la niñez de un grupo de amigos. Un estudio sobre el peso de la memoria en el presente, el paso del tiempo y el afrontar los traumas del pasado.

'The wolves always come at night' de Gabrielle Brady. / L. O.

The Sharp Edge of Peace es un documental sobre la lucha y valentía de cuatro mujeres políticas y activistas del gobierno afgano involucradas en el proceso de paz tras el colapso del país tras 20 años en guerra, la retirada de las tropas estadounidenses y la toma de poder a mano de los talibanes. Una dura realidad donde los derechos de las mujeres y niños quedan vulnerados y de la que, como sociedad, no podemos mirar hacia otro lado y dejar que caiga en el olvido. Tras el documental de la directora Roya Sadat, Fawzia Koofi, activista y parlamentaria afgana, realizó un coloquio contando en primera persona lo vivido y analizando la situación actual.

The wolves always come at night, de Gabrielle Brady, y Travesty, de Batsukh Baatar, nos transportan a Mongolia, dos visiones diferentes, una basada en las vidas de una familia de agricultores en el desierto de Gobi y la otra, un western thriller mongol con la justicia y abandono de las instituciones como ejes fundamentales.

Para terminar, no quiero dejar de mencionar Teki Cometh, del japonés Daihachi Yoshida; Pinjar, (Rudrajit Roy), de la India; Circle of life (Tham War Fook), de Malasia; Deal at the border, de Dastan Zhapar Ryskeldi (Kirguistán), y la filipina de Ryan Machado Love and Videotapes. En la siguiente entrega, el domingo que viene, os espero para seguir disfrutando del cine asiático que está por venir a nuestra Región, o al menos, debería…