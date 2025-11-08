"La improvisación es un laboratorio sensacional para actores y actrices"

La Celestina, todo un clásico de la literatura española, es una historia de deseo y codicia en la que se plasma la diferencia de clases de la España del siglo XVI. Calisto se enamora locamente de Melibea, pero esta lo rechaza, y ahí arranca esta historia universal donde Celestina, una vieja alcahueta que regenta un prostíbulo, participa junto a otros personajes en una trama donde todo viene alimentado por el poder, la pasión y el dinero.

Ahora, respetando la trama original y en clave de humor, Apócope Teatro y Arena Teatro y Danza presentan una adaptación, Hilando fino, única y genuina, y que tiene por objetivo acercar la obra de Fernando de Rojas a todo el público. El título de la adaptación hace referencia a esa red de araña que se teje en torno a la manipulación, la trampa, la venganza, la codicia y la supervivencia de las clases bajas. También tiene que ver con esos hilos que nos conectan con las personas y que, a veces, se rompen.

Los intérpretes, Javi Soto, Joselu Cremades y Raquel Catasús, despliegan sobre el escenario un abanico de personajes llenos de energía, ironía e ingenio, en una puesta en escena que combina ritmo, comicidad y reflexión y que hoy (20.00 horas) llega al Auditorio Cine Rosales de Calasparra. Hablamos con Soto para conocer mejor la propuesta.

¿Qué le han querido aportar a un texto clásico como La Celestina?

Nosotros ya llevamos cinco años con nuestro primer proyecto, que fue Don Juan Tenorio, un clásico en clave de humor, y teníamos muy claro que, igual que este, La Celestina era otro texto clásico que debía contar con una versión de un tono más cómico. Uno de los objetivos de este proyecto es acercar estas obras al público en general, y con un guiño muy especial para los jóvenes, porque con esta también estamos realizando matinales para institutos que incluye incluso un coloquio posterior con los alumnos. Queremos que vivan la cultura y nuestro teatro de una forma diferente, genuina, fresca, divertida, y que conecten como nunca con nuestros clásicos.

Además, La Celestina toca temas que hoy en día siguen estando muy vigentes...

Por eso se trata de un clásico atemporal. Además, los personajes, los anhelos, esa lucha (y envidia) por salir de la pobreza e, incluso, esa pulsión sexual de Calisto y Melibea enganchan, con lo que no ha sido difícil traerlo a nuestros días. Aun así, hemos tratado de poner en valor todos estos temas y, por supuesto, el papel de la mujer en la trama. Porque, aunque originalmente esta obra se tituló La tragicomedia de Calisto y Melibea, la verdadera protagonista es, efectivamente, Celestina, que es la que va tejiendo toda la red que forma la trama, donde los personajes van cayendo y van sucediendo cosas a lo largo de la obra. Y sí, creo que es un tema muy actual: hay una perversión a costa del poder y del dinero, se habla de lo que este significa para la gente y de cómo enmudece a la sociedad.

¿Cómo es el reparto de papeles?

Pues solamente somos tres actores: Joselu Cremades, Raquel Catasús y yo estamos solos sobre el escenario, así que nos toca repartirnos un total de trece personajes. ¿Cómo lo hacemos? Pues invito a todo el mundo a que venga a vernos a Calasparra para descubrirlo, porque el trabajo de dramaturgia y de encaje de bolillos para explicar esta trama siendo solamente tres es simplemente delicioso; merece la pena verlo.

Imagino que requiere de una concentración muy específica... Me refiero a lo de interpretar varios papeles diferentes en una misma función.

Sí, está clara. Pero también está el cuerpo, que es una herramienta muy útil, pues cada personaje se mueve de una manera, tiene un acento concreto y hace cosas diferentes a las de los demás. Está feo reconocerlo, pero creo de verdad que hemos hecho un trabajo muy bueno, tanto previo –ahí contamos con la ayuda de Natalia Martínez– como ya durante la preparación de la obra. En este sentido, hemos contado con la codirección de Paula Alemán, que además es de Calasparra, y como técnico ahora tenemos a Inés. Vamos, que no nos hemos sentido solos en ningún momento del proceso; al contrario: hemos estado muy bien arropados.

Antes ha mencionado que, tras las funciones en los institutos, acostumbran a mantener un coloquio con los estudiantes. ¿Qué dudas les surgen a los jóvenes?

Al principio se muestran un poco prudentes con las preguntas; además, están en esas edades en las que es complicando arrancarse... Pero luego se van animando y hacen preguntas muy interesantes que tienen que ver precisamente con cómo ha sido la producción de la obra, con cosas de la trama, sobre qué añadiríamos o quitaríamos de lo que tenemos hecho... Se interesan realmente acerca de cómo hemos contado esta historia, y luego también nos plantean dudas sobre lo que le sucede a cada personaje. Porque a nosotros nos gusta también mucho lo de sugerir, pero creemos que el público joven es muy inteligente y, la verdad, en estas charlas vemos que la trama les queda clara, y eso es importante porque no hay que olvidar que La Celestina es contenido evaluable en la asignatura de Literatura... También realizan un trabajo muy interesante de encontrar similitudes y diferencias entre la obra original, que es una obra dramática que no se escribió para ser interpretada, y nuestra adaptación.

Pues, cuéntenos: ¿Cómo ha sido ese trabajo de adaptación?

Lo primero fue la elección de la obra: llevábamos ya tiempo con Don Juan Tenorio y, aunque estábamos y estamos encantados con ella –hace poco hicimos una representación matinal para alumnos y, por la noche, otra para el público general en Murcia, y fue todo un éxito–, queríamos probar a llevar esta misma filosofía a otro clásico. Y elegimos La Celestina, claro. A partir de ahí ya fue cuestión de decidir que tenía que pasar en cada escena, y eso lo decidimos desde la improvisación, que es un laboratorio sensacional para actores y actrices, una forma de ver cómo queremos contar lo que tenemos entre manos e ir marcando qué partes de texto original queremos mantener y cuáles adaptamos según lo que le vaya saliendo a cada uno de nosotros en esos ensayos. En todo ese engranaje, que es un trabajo como muy de relojero, de ir encajando cada pieza en su sitio, se va construyendo toda la obra. Y es nuestra parte favorita, sin duda.

¿Cómo fue la unión de Apócope Teatro con Arena Teatro y Danza?

Joselu Cremades y yo tenemos otra compañía de improvisación con Elena Miralles, y la verdad es que hacía tiempo que queríamos hacer algo con el equipo de Arena Teatro; en concreto, algo de clásicos para institutos. Esto viene porque hace ya más de diez años realizamos un proyecto juntos y de aquello nos quedaron esas ganas de volver a juntarnos. Así que poco a poco fuimos encajándolo todo y... así salió la obra. Creo que hay equipo para rato y ganas de contar historias.

¿Algún adelanto en lo que respecta a próximos trabajos?

No puedo aventurarme todavía con una respuesta. Este es nuestro primer año con La Celestina, y ya ha habido una evolución con respecto a la anterior producción [Don Juan Tenorio] en cuanto a inversión que se traduce, por ejemplo, en contar con una escenografía, que en este caso ha sido obra de José María Bañón, ‘El Maquinista’. Así que ahora mismo estamos centrados en disfrutar de este trabajo.