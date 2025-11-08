El multipremiado Gustavo Santaolalla trae su ronroco a la ciudad portuaria

El reconocido multiinstrumentista, compositor y productor musical argentino Gustavo Santaolalla, autor de algunas de las bandas sonoras más famosas del siglo XXI, regresa a Cartagena tras más de dos décadas, desde que pasara por La Mar de Músicas, en conmemoración del vigésimo quinto aniversario del lanzamiento de su emblemático álbum Ronroco.

Dueño de una destacada carrera que abarca desde la composición cinematográfica hasta la producción musical, Santaolalla ha dejado una marca indeleble en la industria fonográfica. Ganador de dos Oscars a la Mejor Banda Sonora Original en 2005 y 2006 por sus trabajos en Brokeback mountain y Babel, respectivamente, ha demostrado su habilidad para crear partituras que evocan emociones profundas. Con dos Grammys, diecinueve Latin Grammys, dos Baftas y un Golden Globe en su haber, su trayectoria artística es testimonio de un talento inigualable.

Santaolalla vive en Los Ángeles, pero también tiene una parte mexicana muy fuerte, por todo el trabajo que ha hecho allí, con bandas como Café Tacvba, Molotov o Maldita Vecindad. Creó Arco Iris, un grupo de rock artísticamente ambicioso con el que editó cinco álbumes (dos de ellos dobles): fue parte de su búsqueda espiritual; luego «se movió para el otro lado». Tras aquel seminal proyecto, formó las bandas Soluna y Wet Picnic, para después iniciar una destacada carrera como solista y productor. Desde los dosmiles compagina su labor en el cine con la banda Bajofondo, aún en activo.

A Gustavo Santaolalla nunca se le podría separar del ronroco, instrumento de cuerda originario de Bolivia, de la familia de los charangos, que marcó un punto de inflexión en su carrera cuando el álbum al que da título apareció en 1998: no solo introdujo al mundo la magnífica musicalidad de este artista, también lo llevó a colaborar en el cine: The insider (Michael Mann), Babel (Alejandro González Iñárritu) y The motorcycle diaries (Walter Salles). «Escuchar Ronroco es una experiencia transformadora: al mismo tiempo que el disco transporta a un territorio desconocido, nos ofrece también un profundo sentido de pertenencia. Gracias a él se arraigó en mí la percepción de pertenencia a un lugar, Sudamérica», escribió el director brasileño Walter Salles.

La gira conmemorativa de Roncoco recorrió Europa y Asia en 2024, y prosigue desde octubre de 2025 por más países. Junto al disco y otras composiciones, escucharemos temas del videojuego y serie The last of us.