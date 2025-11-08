El FICC54 proyectará sesenta filmes en poco más de una semana

Entre cortos y largos, serán un total de sesenta películas. Y se proyectarán en apenas ocho días, del 22 al 29 de noviembre. Por aquello de establecer coordenadas, apuntaremos también que la inauguración correrá a cargo de Jim Jarmush, con Father, mother, sister, brother (2025), la nueva película del director de Dead Man (1995), Down by law (1986) y Paterson (2016), y en la clausura los aficionados podrán disfrutar de la francesa Vida privada (2025), de Rebecca Zlotowski y protagonizada por la mismísima Jodie Foster.

Así es el FICC54, la nueva edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena, que fue presentada anoche en el emblemático espacio Cuarentaytrés. Antes, hace unos días, la organización –con Nacho Ros a la cabeza– desveló el cartel que enmarcará la programación, obra de Ángel Mateo Charris, uno de los principales artistas de la ciudad portuaria (y de la Región). Aquella pieza, inspirada en El gran Gatsby (F. Scott Fitzgerald, 1925) ya daba algunas pistas de por dónde podían ir los tiros...

En este sentido, el festival se articula este año en torno al lema ‘Del papel a la pantalla. Literatura en el cine’, y, por supuesto, serán varias las adaptaciones que se proyecten en el marco del FICC54, caso de títulos emblemáticos como Matar a un ruiseñor (Robert Mulligan, 1962) y, por supuesto, El gran Gatsby (Jack Clayton, 1974). También se podrá ver el documental Almudena (Azucena Rodríguez, 2025), dedicado a la escritora Almudena Grandes, y se celebrará todo un programa de actividades paralelas que fomentan el diálogo entre cine, literatura y otras disciplinas artísticas, como talleres, charlas y exposiciones.

Programación de cortos

Por otro lado, mención especial merece la ‘Sección Oficial de Cortometrajes’, que este año ha recibido más de setecientas obras de todo el mundo; piezas cuyos responsables ansiaban colarse entre los doce finalistas a la Carabela de Plata del FICC54. Finalmente, los elegidos han sido: Al fresco, de Ignacio Rodó; Bourreau des coeurs, de Inès Moussard, Antoine Genza, Ilian Belkilani, Sam Ripart, Alexandre Julhe y Camille Duvere; De sucre, de Clàudia Cedó; Depredador, de Javier Fesser; Handyman, de William Findige; Kokuhaku, de Adrià Guxens; Les imatges arribaren a temps, de Jaume Carrió; Lo sceneggiatore, de Mark Petrasso; Piedra, papel o tijera, de Miguel Ángel Olivares; Traje y tupper, de José Ocaña; Violetas, de Borja Escribano, y Wipers, de Amirhossein Keyghobadi.

El citado premio está dotado con 3.00 euros, mientras que también habrá reconocimientos a la Mejor Dirección, la Mejor Fotografía, el Mejor Guion y la Mejor Interpretación. Y, junto a estos, otros dos -primer y segundo premio- en el marco de ‘Murcine’, sección dedicada exclusivamente a realizadores de la Región. En este caso, los finalistas son: Donde todos los caminos llevan, de Raquel Abellán; El viento que golpea mi ventana, de Emilio Hupe; Environmelisma, de Lorenzo Sandoval y Pedro André; La otra orilla, de Jerónimo Molero; La pura realidad, de Joaquín Gómez; Una tarde cualquiera, de Mario G. Riquelme; Y que no te duela, de Ismael G. Nicolás, y Zapatos rotos, de Nuria Cánovas y Encarna Menárguez.

En este sentido, María José Espín, responsable de la programación, destacó también la apuesta por el talento joven y la diversidad del festival: «Seguimos apostando firmemente por el valor creativo de las nuevas generaciones a través de la sección ‘Cortos Jóvenes Aficionados’, que fomenta la educación audiovisual y el espíritu cinematográfico entre los estudiantes de la Región de Murcia». También reafirmó el compromiso del FICC con «el cine de autor y la diversidad cultural, invitando al público a descubrir obras que conmueven, inspiran y expanden los límites del lenguaje cinematográfico».

Por su parte, Nacho Ros quiso agradecer el apoyo institucional y la colaboración de los patrocinadores, subrayando que «sin su compromiso este gran volumen de contenidos no sería posible. A todos vosotros, muchas gracias». En lo que respecta al público, quiso invitar a la ciudadanía de la ciudad portuaria a «emocionarse, debatir y disfrutar del cine» tanto en El Batel como en el Luzzy, las dos sedes del festival para esta edición.

La programación detallada está ya disponible en la web oficial del festival, ficc.es. Allí también se podrán adquirir las entradas a partir del próximo lunes, «con precios y abonos accesibles para todos los públicos».