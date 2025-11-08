Chencho Arias inaugura el jueves en San Javier el ciclo de conferencias sobre los 50 años de la nueva monarquía en España

El diplomático Chencho Arias inaugura el próximo jueves, 13 de noviembre, en San Javier el ciclo de conferencias 'Cincuenta años de la nueva monarquía en España'.

Este ciclo, organizado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Javier, contará también en los próximos meses con las intervenciones de la periodista y escritora Marta Robles y del catedrático de Historia de la Universidad de Murcia, Javier Guillamón.

El concejal de cultura, David Martínez y la coordinadora del ciclo, Belén Pardo, destacan “la oportunidad del ciclo para repasar la transformación de la sociedad española en los últimos cincuenta años desde el 22 de noviembre de 1975 con la proclamación de Juan Carlos I como Rey de España y restauración de la Monarquía en España”.

Añaden que “esta fecha marca el inicio de una nueva era en la historia de España y ha sido fundamental para la transición a una democracia consolidada. Durante estos años hemos sido testigos de la Corona como moderadora, árbitro, una figura que suaviza tensiones, fomenta el consenso y representa a España en el mundo”

El objetivo de este ciclo es reflexionar sobre el valor de la corona como institución, el papel de los medios de comunicación en esta etapa y la proyección internacional de España.

Para ello el diplomático Inocencio Arias Llamas, inaugura el jueves el ciclo con la conferencia La proyección internacional de España durante 50 años de monarquía.

El 8 de enero próximo intervendrá Marta Robles Gutiérrez, escritora y periodista, para hablar de la familia real en portada: 'Evolución de los medios de comunicación durante 50 años de monarquía constitucional'.

Y clausura el ciclo el 12 de marzo de 2026 Javier Guillamón Álvarez, catedrático de la Universidad de Murcia con Juan Carlos I: La experiencia histórica de la transición política. Todas las conferencias tendrán lugar en el Ayuntamiento de San Javier a las 20 horas